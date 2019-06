Povertà | Coldiretti | 1 italiano su 10 non può mangiare a sufficienza

meteoweb.eu

(Di martedì 18 giugno 2019) “La punta dell’iceberg della situazione di disagio in cui si trovano molte famiglie emerge dal fatto che più di unsu dieci nel 2018 non ha risorse adeguate per garantirsi una corretta alimentazione“: è quanto emerge da una analisisulla base dei dati Eurostat diffusa in occasione del report sullain Italia nel 2018 pubblicato dall’Istat. “L’11% della popolazione italiana – sottolinea la– non puo’ permettersi un pasto adeguato almeno ogni due giorni con proteine della carne, del pesce o equivalente vegetariano. La situazione in Italia – precisa la– è tra le peggiori dell’Unione Europea dove la percentuale media scende all’8% mentre stanno peggio solo Grecia (12%), Lettonia (12%), Ungheria (12%) Romania (16%) e Bulgaria (31%). Va tuttavia segnalato – conclude la– a livello nazionale un deciso ...