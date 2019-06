Napoli | la rapina fallisce | camion-ariete lanciato sulla Statale Automobilista ferito

Morì aggrappata all’auto durante una rapina a Noventa Vicentina - 2 arresti a Napoli : Due persone sono state arrestate nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Mihaela Stoicescu, la donna che Morì durante una rapina il 13 marzo scorso a Noventa Vicentina. I Carabinieri di Vicenza hanno notificato a Napoli un provvedimento restrittivo a due uomini ritenuti responsabili della morte della donna.Continua a leggere

Paura a Napoli : rapina da film in una gioielleria - un ostaggio e fumogeni per la fuga : Hanno tenuto per diverso tempo in ostaggio il proprietario della gioielleria, minacciandolo di morte qualora fosse entrato qualche agente di Pubblica Sicurezza della Polizia di Stato, così da impedire - di fatto - l'intervento delle forze dell'ordine. Poi, per darsi alla fuga, hanno utilizzato alcuni fumogeni, in modo da allontanarsi senza problemi e soprattutto senza essere visti e seguiti. Una rapina con scena stile film americano quella ...

A Napoli la 'Banda del buco' colpisce ancora e rapina un ufficio postale : Potrebbe sembrare la banale sceneggiatura di un film e invece è la cruda realtà che si respira in questi giorni a Napoli. Sgattaiolano tra le fogne armati, senza farsi vedere da telecamere e occhi indiscreti: è così che la “Banda del buco” in meno di 24 ore è riuscita a mettere a segno due rapine a Napoli, portandosi a casa ricchi bottini. Il colpo all’ufficio postale: la dinamica Oggi il secondo colpo a Napoli: due rapinatori armati, poco dopo ...

Napoli - la banda del buco colpisce ancora : seconda rapina in 24 ore alle Poste : Un'altra banda del buco in azione, questa mattina a Chiaia. A meno di 24 ore dalla rapina messa a segno nell'istituto bancario in piazza Carità, un secondo colpo è stato...

Colpo grosso della banda del buco nel cuore di Napoli : dipendenti in ostaggio - rapinatori in fuga con decine di migliaia di euro : banda del buco in azione in piazza Carità, nella Banca Popolare di Milano, dove i criminali hanno terrorizzato i dipendenti puntandogli contro le pistole. I malviventi hanno fatto irruzione...

Napoli - rapinatore ferito a colpi d'arma da fuoco : «Hanno provato a derubarmi» - ma la polizia non gli crede : Un uomo di 36 anni, Ciro D'Amico, è stato ferito da un colpo di pistola questa notte nel quartiere Fuorigrotta, a Napoli, in circostanza che sono al vaglio della polizia. D' Amico -...

Benzina oltre i 2 euro al litro - la rapina del ponte : da Milano a Napoli - una mazzata : Aumento folle del prezzo della Benzina, in concomitanza con il ponte del 25 aprile. Dopo l'inasprimento delle sanzioni degli Stati Uniti all'Iran e con le tensioni in Libia, le quotazioni del greggio sono salite, dunque anche quelle dei prodotti petroliferi. Ma in particolare sulle autostrade i rinc