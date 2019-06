Intercettazioni Csm-procure | veleni anche per Pignatone

huffingtonpost

(Di domenica 16 giugno 2019) Nelle nuovesul caso-Csm, pubblicate in un articolo del Corriere della sera, cominciano a emergereintorno alla figura di Giuseppe, procuratore di Roma dal marzo 2012 fino al maggio 2019. Dalle telefonate intercettate infatti, il bersaglio numero uno è proprioconsiderato da Palamara il regista occulto di un’operazione ai suoi danni, che da tempo lo «ricattava» — così dice — alludendo a ciò che poteva uscire sul suo conto a Perugia. «È una cosa fatta a tavolino… Lo so daa dicembre 2017 a casa sua… mi chiama e mi dice: “che sei stato fuori una notte con una persona?”, a dicembre 2017…», racconta a Spina. E continua: «Centofanti ha pagato tutte le vacanze alla Balducci (ex consigliera del Csm insieme a ...

