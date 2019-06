Detto Fatto | Giovanni Ciacci lascia | È giunto il momento che io prenda altre

blogo

(Di sabato 15 giugno 2019) Dopo sei anni al servizio dei tutorial, dei cambi look e delle rubriche di moda e gossip,la squadra di, il programma del pomeriggio di Rai2 condotto da Bianca Guaccero, che lo scorso settembre ha raccolto il testimone da Caterina Balivo. L'annuncio dell'addio adirettamente dalla viva voce del costumista, che su Instagram ha pubblicato una fotografia che lo ritrae nello studio della trasmissione, corredata da una didascalia cheben poco spazio all'immaginazione: Se non cambiasse mai nulla, non ci sarebbero le farfalle... Sono stati anni bellissimi a, ma ora èilche iostrade... ciao, ti ho voluto tanto bene. Presente nel cast dalla prima edizione del factual show, il costumista si è sempre più imposto come volto distintivo della trasmissione, non solo come tutor di ...

stanzaselvaggia : Non ha molto senso che tu provi delle magliette in camerino e ci sia la borsa della Muscas mentre lei resta fuori.… - alaskaHQ : Cara @atm_informa, una famiglia di origine mediorientale con 3 bambini piccoli è stata fermata perché senza bigliet… - CarloCalenda : Claudio, Di Maio ha fatto un’intervista di 40 minuti senza giornalisti. Io ho parlato in totale 8 minuti, con giorn… -