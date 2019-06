Allarme dei reumatologi | fino a 5 anni per la diagnosi

Tremiti nel mirino dei piromani - il sindaco lancia l'Allarme : Maria Girardi Tra gli isolani, memori di quanto accaduto nel luglio del 2017, si è scatenato il panico Si è scatenato il panico tra gli isolani delle Tremiti. Dalla scorsa notte infatti una serie di focolai, tutti fortunatamente tenuti sotto controllo, stanno interessando il bosco dell'Isola di San Domino. Si tratta di piccoli incendi in sequenza, una decina e anche più, quasi certamente di origine dolosa e appiccati da qualche ...

Napoli - impennata delle temperature : ospedali in allerta - Allarme dei medici di famiglia : «Se di questi tempi siamo abituati a sopportare l’aumento delle temperature, quello che si sta verificando va oltre ogni aspettativa e la previsione di una nuova impennata della colonnina di mercurio ci spinge a chiedere grande attenzione ai nostri assistiti». A mettere in guardia dal caldo africano di queste, ma soprattutto delle prossime settimane, sono i medici della sezione di Napoli della Federazione Italiana dei medici di medicina Generale ...

Assorbenti e cotton fioc cancerogeni - l’Allarme dei ricercatori : contengono diserbante erbicida glifosato : Uno studio condotto in Argentina ha aperto un ampio dibattito internazionale su diversi prodotti per uso igienico. Durante test di laboratorio condotti su diversi articoli per la persona, è stata riscontrata la presenza di diserbante erbicida glifosato. I prodotti imputati sono per lo più tamponi di ovatta e tamponi di cotone, ma anche proteggi slip e cotton fioc. Uno dei principali autori della ricerca ha stabilito che circa l’85% dei ...

Asl Napoli - presidio ospedaliero dei Pellegrini : “Nessun Allarme e nessun rischio per i pazienti” : “Non è in atto nessun allarme e tutti i pazienti assistiti nel presidio ospedaliero sono in condizioni di assoluta sicurezza”. Questo il commento della direzione sanitaria di presidio in merito alle notizie di stampa che riferiscono di un pericolo che sarebbe in atto al presidio ospedaliero dei Pellegrini. Il batterio isolato in due pazienti è infatti il terzo Gram-negativo per frequenza d’isolamento dalle infezioni invasive rilevate dalla ...

Motivo di Allarme per il bilancio! Corte dei Conti boccia reddito di cittadinanza e quota 100 : Il reddito di cittadinanza può scoraggiare la ricerca di un impiego mentre quota 100 non è sostenibile e deve mettere al centro i giovani: lo dice il report annuale della Corte dei Conti sul coordinamento della finanza pubblica. La priorità ora, si legge inoltre, resta la riduzione del debito pubblico.

Allarme per i nuovi casi di epatite legati al consumo di curcuma : l’elenco dei prodotti segnalati : “L’Istituto Superiore di Sanità ha segnalato al 27 maggio 15 casi di epatite colestatica acuta, non infettiva e non contagiosa, riconducibili al consumo di curcuma. Sono in corso verifiche sul territorio da parte delle autorità sanitarie“: lo spiega in una nota il Ministero della Salute. Per approfondire: E’ ancora Allarme curcuma: ritirato un altro integratore potenzialmente pericoloso [LOTTO E MARCHIO] curcuma, potente antitumorale ...

Allarme bomba a Bruxelles - evacuata la stazione dei treni di Gare du Nord : verifiche in corso : Paura a Bruxelles, dove è stato lanciato un Allarme bomba nella stazione ferroviaria di Gare du Nord a Schaerbeek, nella zona settentrionale della città belga. Al momento la struttura è stata evacuata e la circolazione sospesa in attesa che vengano completati dalla polizia tutti gli accertamenti del caso.

Xylella - l’Allarme di Italia Olivicola : “Il 75% dei terreni non viene curato adeguatamente” : “Ho girato in questi giorni le campagne della provincia di Bari e del Salento e, purtroppo, emerge chiaramente un quadro preoccupante: solo 1 terreno su 4 è curato e trattato secondo i principi delle buone pratiche agricole (arature, potature, trinciature etc), il 75% dei campi è abbandonato e ciò comporta il rischio elevatissimo di un avanzamento della sputacchina e della Xylella con danni incalcolabili per l’olivicoltura”: lo ha dichiarato il ...

L'Allarme dei presidi : le telecamere a scuola a carico dei genitori : Secondo l'associazione dei dirigenti scolastici l'emendamento al decreto sblocca-cantieri non prevede la copertura economica.

Esce di casa e scompare - ricerche in corso : l'Allarme dei familiari : Silvana Nicolina Palozzi è scomparsa da Terni. I vigili del fuoco stanno perlustrando le acque del fiume Nera

Bellezza - cosmetici ‘fai da te’ su YouTube : Allarme dei medici : Le chiamano ‘spignattatrici’ e sono delle YouTuber prodighe di consigli su come realizzare cosmetici casalinghi. Gli esperti mettono in guardia dalla pericolosità di queste ‘ricette’. Con possibili risvolti penali. L’allarme arriva dal 40.esimo congresso della Società italiana di medicina estetica (Sime) che si apre oggi a Roma. “I cosmetici non sono più pozioni magiche – commenta Emanuele Bartoletti, ...

Cosmetici fatti in casa con le ricette dei social media : l’Allarme degli esperti : Il verbo ‘spignattare’ fino a qualche anno fa veniva usato esclusivamente in cucina col significato di ‘darsi da far intorno ai fornelli per cucinare’. Oggi, però, spignattare ha assunto anche un altro significato, quello di ‘creare Cosmetici in casa’, e ha dato origine a una costellazione di neologismi da esso derivati, primo fra tutti ‘spignattatrice’ cioè ‘colei che spignatta’. Le spignattatrici trovano e scambiano in rete le ‘ricette’ per ...

Maltempo - alluvione in Emilia-Romagna : è ancora Allarme rosso per le piene dei fiumi : La situazione è in miglioramento ma l’attenzione rimane ancora alta oggi in Emilia–Romagna per il passaggio delle piene di diversi fiumi: l’ultimo bollettino Arpae conferma la criticità rossa su pianura e costa romagnola per il deflusso di Savio e Montone e criticità arancione su pianura emiliana centrale, orientale e costa ferrarese. La situazione più critica nel Forlivese in particolare a Villafranca, in provincia di ...

La terra dell'Atlantico si sta aprendo! L'Allarme dei geologi : Sono stati i geologi portoghesi i primi a dare L'allarme: la terra sotto l'Oceano Atlantico si sta aprendo. Le due placche tettoniche, quella eurasiatica e quella africana, non si stanno scontrando nel mar Mediterraneo ma di poco oltre lo stretto di Gibilterra verso l'Atlantico. Il geologo Joao Duarte ha riportato la tesi condivisa da alcuni geologi portoghesi che sarebbero rafforzate da alcuni grossi esempi di terremoti avvenuti sulle coste ...