“Non li vogliamo” Belen e Stefano | rivolta furiosa contro la coppia

caffeinamagazine

(Di giovedì 13 giugno 2019) La decisione di affidare la conduzione del backstage del Concertone della Notte della Taranta aRodriguez eDe Martino non piace agli intellettuali. Che hanno sottoscritto un “Appello alla dignità”. Un documento ideato da docenti universitari e artisti, contrari allad’oro del gossip. Ha scatenato polemiche la decisione di Rai2, confermata dal direttore Carlo Freccero, di affidare la conduzione del backstage del Concertone salentino allad’oro del gossip, tanto che 18 tra docenti universitari e artisti – con in testa l’ideatore dell’iniziativa, il professor Andrea Carlino, storico presso l’Università di Ginevra – hanno sottoscritto un documento che accusa la Fondazione Notte della Taranta.Il documento accusa la fondazione di avere tolto “dignità ad una manifestazione che è ...

TgLa7 : Di Maio, pieno mandato a Conte e Tria, no manovre-bis. Non vogliamo tensioni clamorose, ma al centro ci siano italiani - matteosalvinimi : #Salvini: stiamo dialogando con UE perché non vogliamo soldi degli altri, vogliamo usare i soldi degli italiani sen… - BeppeSala : Noi non vogliamo essere una città stato, ma vogliamo essere una città del mondo, internazionale e aperta. Abbiamo f… -