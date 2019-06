Vektorace | ovvero la rivincita dell’ottagono

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Prima premessa. Ci sono tavolieri di gioco che sono mappe (pensate al Risiko!, per esempio) e ci sono tavolieri composti da oggetti particolari, più o meno tridimensionali (tipo il Mastermind, per capirci); moltissimi tavolieri sono invece porzioni di piano tassellato. Il primo che viene in mente è ovviamente la scacchiera, anzi è invalsa l’abitudine (a mio avviso pessima) di chiamare scacchiera non solo il tavoliere dove si gioca a scacchi, ma anche ogni tavoliere tassellato con quadrati. Poi è stata la volta dell’esagono, poligono prediletto nei giochi di simulazione. L’esagono è anche la forma base de I coloni di Catan, il gioco che nel 1995 ha segnato una svolta storica nel settore dei giochi di tavoliere: la sua prima e peculiare caratteristica è la modularità del tavoliere, composto da una ventina di tessere esagonali che rappresentano diversi tipi di paesaggio. In altre parole ...