Sicilia | Musumeci presenta ddl riforma urbanistica

Sicilia : 100 anni Appello don Sturzo - Musumeci 'suo pensiero merita riflessione' (2) : (AdnKronos) - "Oggi è indispensabile riprendere un cammino che definirei di un nuovo umanesimo - ha detto il sindaco di Caltagirone Gino Ioppolo - Una sorta di nuovo idealismo valoriale che ci unisce al cattolicesimo democratico". La "nostra ambizione è di fare di Caltagirone la capitale morale del

Sicilia : 100 anni Appello don Sturzo - Musumeci 'suo pensiero merita riflessione' : Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - "Siamo qui per celebrare i 100 anni dall'Appello di don Sturzo di cui quest'anno ricorre anche il 60° anniversario della morte. Due ricorrenze per riflettere sul pensiero politico di questo grande statista, lontano dalla mia cultura politica ma del quale non posso non e

Sicilia : Milazzo (Fi) - 'Rottura con Musumeci? Fantascienza - con lui grande sintonia' : Palermo, 5 giu. (AdnKronos) - "Non c'è nessuna rottura, c'è grande sintonia e grande lealtà con il Presidente Musumeci. Questa ipotesi è solo Fantascienza, come Star Trek o Guerre stellari...". Lo ha detto all'Adnkronos Giuseppe Milazzo, neoeletto deputato europeo di Forza Italia, commentando l'indi

Sicilia : Miccichè (Fi) - 'Nessuna voglia di rottura con Musumeci' : Palermo, 5 giu. (AdnKronos) - "Il giorno che ci sarà voglia di rottura con Forza Italia, il Presidente della Regione me lo farà sapere. Il giorno che questa voglia di rottura ci dovesse essere da parte mia, glielo farei sapere io. Ma non c'è, né da parte mia né da parte sua". Lo ha detto all'Adnkron

Sicilia : Musumeci incontra partito Rivoluzione animalista : Palermo, 5 giu. (AdnKronos) - Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha ricevuto a Palazzo d’Orleans una delegazione del partito 'Rivoluzione animalista', guidata dal segretario nazionale Gabriella Caramanica e dal vice Claudio Marrone. Nel corso dell’incontro, al quale era presente an

Sicilia : Musumeci ritira a sorpresa emendamento data elezione ex province : Palermo, 4 giu. (AdnKronos) - Il Governo Siciliano ha ritirato a sorpresa l'emendamento che prevedeva la modifica della data delle elezioni di secondo livello per Liberi Consorzi, le ex province, e le Città Metropolitane. Il presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè, al termine dell'intervento di Mus

Sicilia : dibattito su ex province - aula sospesa per incontro Miccichè-Musumeci : Palermo, 4 giu. (AdnKronos) - La seduta dell'Assemblea regionale Siciliana è stata sospesa per cinque minuti in attesa di un incontro tra il Presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè e il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. L'argomento da affrontare è l'emendamento sulla data delle ele

Sicilia : Musumeci - 'data elezioni ex province spetta al Parlamento - aula è sovrana' : Palermo, 4 giu. (AdnKronos) - Le elezioni di secondo livello per gli organismi di Liberi Consorzi e Città Metropolitane in un periodo compreso fra il 1 ed il 31 ottobre 2019. E' quanto prevede un emendamento presentato all'Ars dall'assessore alle Autonomie Locali, Bernadette Grasso. Adesso sta inter

Sicilia : Romano - 'piena fiducia a Musumeci e ai nostri assessori' : Palermo, 4 giu. (AdnKronos) - "Il risultato elettorale delle Europee ha dimostrato la forza di un progetto politico di Centro che ora va rinforzato sulla base di presupposti indispensabili. Il mio più sentito grazie agli oltre 73 mila elettori che hanno scritto il mio nome sulla scheda e che mi esor

Sicilia : Musumeci - 'mio governo pronto a sostenere sport' : Palermo, 3 giu.(AdnKronos) - "Abbiamo il dovere, attraverso adeguate misure politiche e sociali, di promuovere lo sport. Dobbiamo fare dialogare la scuola con le federazioni sportive, le aule con il Coni. E per raggiungere questo obiettivo la Regione è pronta a fare la propria parte, pur nella ristr

Sicilia : Faraone - 'vergognoso silenzio Musumeci su degrado siti archeologici' : Palermo, 3 giu. (AdnKronos) - “È vergognoso che Musumeci, nella qualità di presidente della Regione e con la delega ai Beni Culturali, non dica una parola e soprattutto non produca un solo atto sul degrado dei siti archeologici di Siracusa che abbiamo denunciato da settimane". Lo dice in una nota il

Sicilia : Musumeci riceve prefetto Trapani a Palazzo d'Orleans : Palermo, 1 giu. (AdnKronos) - Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha ricevuto, in visita di cortesia a Palazzo d'Orleans, il prefetto di Trapani Tommaso Ricciardi. Durante il cordiale incontro, che si è protratto per circa un’ora, si è discusso, in particolare, delle tematiche relat

Palermo : Villino Favaloro sarà Museo Fotografia - Musumeci 'E' la Sicilia che mi piace' : Palermo, 30 mag.(AdnKronos) - Villino Favaloro, a piazza Virgilio, a Palermo, ospiterà presto il primo Museo regionale della Fotografia. Oggi pomeriggio il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha firmato l'avvio dei lavori di restauro dell'edificio liberty, finanziati con 1,7 milioni di

Sicilia : Musumeci - 'se democrazia diventa costo siamo in pericolo' : Palermo, 30 mag. (AdnKronos) - "Una provincia snella, agile, non appesantita, con un presidente eletto direttamente. Altro che poltronificio. Se la democrazia diventa un costo siamo tutti in pericolo in Italia. Con la dittatura si risparmia ma credo che ci sarebbe qualche problema". Lo ha detto il p