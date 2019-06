Il sistema sanitario italiano sta “cadendo a pezzi”

Le cure per il cancro fanno grandi progressi - ma forse il sistema sanitario del nostro paese non se le potrà permettere : Un articolo pubblicato sul sito quotidianosanità.it contribuisce alla discussione, ormai da tempo in atto, circa l’adeguatezza del Sistema Sanitario Nazionale Italiano a seguire i progressi che si acquisiscono nelle cure delle malattie più gravi. Uno studio eseguito in un’università italiana dimostra che l’immunoterapia per i tumori offre vantaggi indubbi, ma ha dei costi che potrebbero non essere alla portata del Sistema di assistenza sanitaria ...

Sanità : liste d'attesa e accessi ai PS - 'temi caldi' del sistema sanitario siciliano (3) : (AdnKronos) - Altra criticità del SSN sono gli accessi al Pronto Soccorso, diventati una soluzione per accedere più rapidamente alle prestazioni sanitarie. In base a quanto emerso dalla ricerca, oltre il 50% degli italiani ricorre ai Ps quando non trova una risposta dalla medicina territoriale mentr

Sanità : liste d'attesa e accessi ai PS - 'temi caldi' del sistema sanitario siciliano (2) : (AdnKronos) - Dal punto di vista dei cittadini, le liste d’attesa rappresentano una rilevante inefficienza del SSN, non solo perché generano ansie e disagi ai pazienti e alle loro famiglie, ma soprattutto perché sono la prima causa di rinuncia alle cure e concorrono ad alimentare da un lato la spesa