FCA-Renault - Per il governo francese il caso non è chiuso

Rumors : FCA-Renault ci riprovano Le diplomazie al lavoro. I nodi : Francia e Italia ci riprovano. Le diplomazie di Fiat Chrysler Automobiles e di Renault starebbero lavorando secondo i Rumors per capire se ci sono margini per riaprire le negoziazioni. Ieri i vertici di Nissan hanno posto le loro condizioni affinché l'ipotesi di fusione tra il Lingotto e la Casa della Losanga possa ripartire

Renault-Nissan - sale la tensione : Francia e Giappone mediano - e FCA sta a guardare : Potrebbe non essere ancora del tutto chiusa la vicenda FCA-Renault: secondo quanto riporta Reuters, ci sarebbe un riavvicinamento fra le due aziende, determinate a portare dentro al progetto anche Nissan, vero ago della bilancia. Infatti, il presidente di Fca, John Elkann, e quello di Renault, Jean-Dominique Senard, avrebbero discusso della possibilità di far ripartire il progetto. Tuttavia, come aveva suggerito il ministro dell’Economia ...

FCA-Renault - Allo studio la possibilità di riprendere le trattative per la fusione : Il gruppo FCA e la Renault stanno valutando come riaprire il tavolo dei negoziati sulla proposta di fusione saltata la scorsa settimana e come ottenere il sostegno della Nissan. L'indiscrezione è stata lanciata dalla Reuters, ma sono molte le ricostruzioni della stampa internazionale emerse nelle ultime ore su un quadro dei rapporti in grande evoluzione tra tutte le parti in causa.Le richieste della Nissan. Per capire la situazione bisogna ...

FCA - saltate le nozze con Renault c'è il rischio spezzatino : Bloomberg - con humor caustico tipicamente anglosassone - ha classificato le nozze tra FiatChrysler e Renault come il matrimonio tra due disperati. Una produzione complessiva intorno ai 9 milioni di...

Tutti gli errori e le debolezze parallele dei duellanti FCA e Renault : Roma. Il progetto di fusione Fca-Renault è svanito – “è difficile ritirarsi, ma a volte è la cosa giusta da fare”, ha detto oggi l’ad di Fca Mike Manley. Era un tentativo ambizioso di fare nascere in Europa un grande polo automobilistico globale alternativo a quello tedesco. Il presidente Emmanuel M

Di Maio all'UE : "Ok ai tagli - ma con margini per investimenti". FCA-Renault : "Colpa dell'interventismo francese" : Luigi Di Maio è stato ospite stamane delle frequenze di Radio 24 Il Sole 24 Ore. Il ministro del Lavoro e vicepresidente del Consiglio, ha da una parte teso la mano all’UE, ma al contempo ha chiesto maggiore elasticità per rilanciare la crescita. Insomma, non si possono chiedere solo tagli, sottolinea Di Maio, "io credo che sia arrivato il momento di dire un'altra cosa: si fanno sicuramente tutti i tagli delle spese inutili dello Stato anche ...

La «nuova» FCA dopo il no a Renault. E lo zampino Psa dietro alle trattative fallite : Nella complessa trattativa con Renault, la neonata Fca di Manley ha lasciato il posto alla Fca di John Elkann. Il tentativo fallito sul gruppo francese cambia l’identità del gruppo italo americano e traccia una strada obbligata sul tema delle alleanze ...

FCA-Renault - Elkann stop a dialogo per tutela nostri interessi : Fca-Renault, Elkann stop a dialogo, gli scorsi giorni e le scorse settimane sono stati piu' impegnativi del solito

Renault-FCA - Di Maio a 24Mattino : “Operazione fallita per interventismo di Stato del governo francese” : “E’ l’interventismo di Stato che ha provocato il fallimento dell’operazione” Renault-Fca. Lo dice il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio a 24Mattino su Radio 24. “La Francia non ha fatto bella figura, noi anche se in contatto con Fca, abbiamo rispettato un’operazione di mercato. Neanche Renault è contenta dell’interventismo dello Stato francese. Se si fa mercato, una grande azienda parla con ...

FCA e la fusione con Renault - il dramma delle alleanze : la scelta di Sergio Marchionne prima di morire : Certo, sulla trattativa Fca-Renault c'è stato il pesantissimo intervento del governo di Emmanuel Macron, giustificato dal fatto che lo Stato francese controlla il 15 per cento di Reanult che a sua volta controlla il 43,4 per cento della Nissan. Chiaro quindi che, come scrive Daniele Manca sul Corrie

Il Grande Assente nella trattativa (fallita) tra FCA e Renault : “In un'operazione di questa portata, dove sono in gioco centinaia di migliaia di posti di lavoro, più di 30 miliardi di euro di capitalizzazione di Borsa, tecnologie di avanguardia, non possiamo permetterci il lusso di avere qualcuno che non è pienamente convinto. Se alcuni partner esprimono delle reticenze, si può star certi che il progetto fallirà” è il cuore della spiegazione data della doppia intervista-fotocopia a Corriere e Repubblica, ...

FCA-Renault - Elkann : “Agito con coraggio. Più in là era irragionevole spingersi” : “Ci vuole coraggio per iniziare un dialogo come abbiamo fatto noi. Quando però diventa chiaro che le conversazioni sono state portate fino al punto oltre il quale diventa irragionevole spingersi, è necessario essere altrettanto coraggiosi per interromperle”: è così che il presidente di FCA, John Elkann, ha commentato il fallimentare esito delle trattative con Renault. Il mercato azionario, poi, ha dato la sua “visione” sull’accaduto: la brusca ...

Renault-FCA - Di Maio : “Operazione fallita a causa dell’interventismo della Francia Rimpasto? No - ora ministro politiche Ue” : “E’ l’interventismo di Stato che ha provocato il fallimento dell’operazione” Renault-Fca: “La Francia non ha fatto bella figura, noi anche se in contatto con Fca, abbiamo rispettato una operazione di mercato”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio a Radio 24 rispondendo a una domanda sull’assenza del governo italiano sul dossier. “Neanche Renault è contenta dell’interventismo ...

Di Maio : "Renault-FCA? Fallita per l'interventismo di Stato" : Ad aver rovinato le nozze tra Renault - Fca, secondo Luigi Di Maio è stato “l’interventismo di Stato”. A Radio 24 il vicepremier commenta il mancato accordo: “La Francia non ha fatto bella figura, noi anche se in contatto con Fca, abbiamo rispettato un’operazione di mercato”. Il governo italiano non è intervenuto, quello francese sì. Questa è la differenza secondo il capo ...