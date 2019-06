Dopo 22 anni Pisa torna a ospitare il meeting Child Vision Research Society

11 settembre - Dopo 18 anni identificata un’altra vittima delle Torri gemelle : è la 1643esima : Gli esperti medici legali che da anni si occupano dei resti recuperati tra le macerie delle Torri gemelle di New York sono riusciti a identificare 1643esima vittima dell'attentato. All'appello però manca ancora circa il 40% delle 2753 persone scomparse nel la tragedia. Molti restano formalmente ancora dispersi.Continua a leggere

Dopo quasi 18 anni identificata la vittima numero 1.643 dell’attacco alle Torri gemelle : Si tratta di un uomo. La conferma è arrivata attraverso i test del Dna sui resti recuperati nel 2013

Bologna - violentata a 24 anni mentre torna a casa Dopo la serata con gli amici : fermato un brasiliano : La squadra mobile della polizia di Bologna ha eseguito un fermo nei confronti di un 31enne, originario del Brasile e naturalizzato italiano, ritenuto responsabile di violenza sessuale ai danni di una...

Tennis - Marco Cecchinato si separa dal suo coach : rapporto interrotto Dopo due anni e mezzo : Il Tennista italiano ha deciso di interrompere il proprio rapporto con coach Vagnozzi, durato ben due anni e mezzo dopo due anni e mezzo, impreziositi da tre titoli Atp (Budapest, Umago e Buenos Aires) e la storica semifinale al Roland Garros 2018, con conseguente best ranking al numero 16 Atp, si interrompe la collaborazione tra Marco Cecchinato e coach Simone Vagnozzi. Alfredo Falcone – LaPresse L’annuncio arriva con un post ...

Enzo Paolo Turchi : "720 euro di pensione Dopo 50 anni di carriera" : Enzo Paolo Turchi, ospite, oggi, lunedì 10 giugno 2019, di 'Storie Italiane' su Rai1, ha raccontato la propria battaglia per una pensione dignitosa dopo 50 anni di onorata carriera. Il coreografo ha confessato di percepire una somma pari a 720 euro:prosegui la letturaEnzo Paolo Turchi: "720 euro di pensione dopo 50 anni di carriera" pubblicato su Gossipblog.it 10 giugno 2019 15:38.

Risultati comunali 2019 : Livorno torna alla sinistra - Ferrara alla Lega Dopo 69 anni - M5S vince a Campobasso : Sono 136 i comuni delle regioni a statuto ordinario dove si è svolto il secondo turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco. «Vittoria straordinaria», commenta il vicepremier Matteo Salvini

Il Centrodestra conquista Ferrara (Dopo 69 anni) e Forlì Livorno ritorna a sinistra - trionfo M5S a Campobasso : Il Centrodestra e in particolare la Lega esultano per il successo a Ferrara: la vittoria del salviniano Alan Fabbri segna un passaggio di consegne dopo 69 anni di sindaci di sinistra. Un dato che il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha definito "straordinario"... Segui su affaritaliani.it