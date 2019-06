Steam | un leak svela il nuovo aspetto della piattaforma di Valve

La data di inizio dei saldi estivi di Steam potrebbe essere stata svelata da un leak : Secondo un Tweet pubblicato da Steam database, sembra che i saldi estivi di Steam avranno inizio dal 25 maggio e saranno attivi per le due settimane seguenti. Come riporta Rock Paper Shotgun, le informazioni non provengono da una fonte ufficiale e per questo motivo devono essere prese come semplici rumor, tuttavia Steam database ha in passato dimostrato la sua affidabilità riguardo questo tipo di informazioni. Se qualcuno di voi spera in una ...