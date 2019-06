Punti di incontro su bullismo e violenza Prima timida apertura del Vaticano

huffingtonpost

(Di lunedì 10 giugno 2019) Per illa cosiddetta “teoria del gender” rimane inaccettabile perché nega “la differenza e la reciprocità naturale di uomo e donna”, “prospetta una società senza differenza di sesso e svuota la base antropologica della famiglia”. Tuttavia, “nel quadro delle ricerche sul gender emergono alcuni possibilidiper crescere nella comprensione reciproca”.È tutta in questo passaggio ladella Chiesa al confronto sulla diversità di genere. Al tema è dedicato un documento della Congregazione per l’Educazione Cattolica pubblicato oggi: “Maschio e femmina li creò. Per una via di dialogo sulla questione del gender nell’educazione”.Fin dal titolo è chiara la posizione della Congregazione su fluidità e indeterminatezza: ...

