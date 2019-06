The Voice | la finale | Simona Ventura si prende la sua rivincita in Rai

dilei

(Di martedì 4 giugno 2019) Puntata di chiusura tra tensione e intrattenimento per The. I quattro finalisti si sono scontrati a colpi di canzoni per guadagnarsi la gloria, la possibilità di esibirsi all’Arena di Verona nel corso dei Music Awards e l’opportunità di ottenere un contratto discografico importante. Ad attirare l’attenzione, però, non solo i coach e Miriam Ayaba, Brenda Carolina Lawrence, Carmen Pierri e Diablo, finalisti del programma, ma soprattutto l’energicache ha condotto tutta l’edizione con grande maestria,ndosi la suain Rai. Nel suo look eccentrico, ma azzeccatissimo, laè riuscita a spezzare l’aria tesa che si respirava in studio senza però sminuire lae senza distogliere troppo l’attenzione dai quattro concorrenti. Chignon di treccine, dolcevita nero con dettagli in oro e un pantalone ampio con coda rimovibile, ha affrontato ...

