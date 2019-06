Barbara d’Urso | le parole sull’ex fidanzato Mauro e Massimo Troisi

GF16 - Michael Terlizzi criticato da Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque : Michael Terlizzi è stato eliminato dalla casa del GF, Barbara D’Urso lo critica a Pomeriggio Cinque E’ appena terminata una nuova puntata di Pomeriggio 5. E la seconda parte del programma è stata ampiamente dedicata a ciò che è successo ieri sera nella casa del Grande Fratello. Tanti gli ospiti invitati oggi da Barbara D’Urso a parlare del … Continue reading GF16, Michael Terlizzi criticato da Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque ...

Pomeriggio 5 - Barbara d’Urso a Michael Terlizzi : “Eri paranoico” : Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque dice la sua su Michael Terlizzi E’ appena terminata una nuova puntata di Pomeriggio 5. E la seconda parte del programma è stata ampiamente dedicata a ciò che è successo ieri sera nella casa del Grande Fratello. Tanti gli ospiti invitati oggi da Barbara d’Urso a parlare del reality, tra i quali anche alcuni ex concorrenti di quest’ultima edizione come Michael Terlizzi. E proprio su ...

Furto t-shirt - Marco Carta chiama in lacrime Barbara D’Urso. Il racconto in diretta a Pomeriggio 5 : Marco Carta è stato arrestato per un Furto di magliette venerdì sera ma l’arresto non è poi stato convalidato dal giudice. Mentre Carta e la donna uscivano dalla Rinascente di Milano, intorno alle 20.30 di venerdì sera, era scattato l’allarme e gli addetti alla sicurezza sono intervenuti. La donna (Fabiana Muscas, 53 anni, infermiera dell’ospedale Brotzu di Cagliari, per la quale è stato convalidato l’arresto eseguito dalla ...

Grande Fratello - ascolti 3 giugno : Barbara d’Urso vola e stravince : Grande Fratello 2019, ascolti Semifinale: Barbara d’Urso al 21% batte Rai1 È andata in onda ieri, lunedì 3 giugno, la Semifinale del Grande Fratello 2019. E anche ieri sono stati ottimi gli ascolti del reality show condotto da Barbara d’Urso che ha totalizzato 3.366.000 telespettatori e il 21% di share. Un ottimo risultato considerando che ieri si è scontrato con un film tv inedito su Rai1 dal titolo Volevamo andare lontano – ...

Gf - urla e parole grosse in diretta : Francesca esplode - Barbara d’Urso furiosa : esplode il gf. All’interno della cosa volano gli stracci tra Gennaro Lillio e Francesca De Andrè. I due, legati da un rapporto amore odio, hanno litigato furiosamente dopo che si era capito che lei fosse gelosa delle attenzioni che lui ha riservato a Taylor Mega sin dal suo ingresso nella Casa. Un atteggiamento che non deve essere piaciuto alla D’Urso, furiosa secondo alcuni. Francesca ha subito negato tutto dicendo che quando in settimana ...

Marco Carta news - la telefonata di Barbara d’Urso : “Piangeva” - il racconto : news Marco Carta: Barbara d’Urso interviene a Pomeriggio Cinque Le vicende di cronaca che hanno coinvolto Marco Carta recentemente hanno fatto scalpore non solo tra i suoi fan ma anche tra coloro che pur non seguendo il cantante ne avevano un’ottima opinione. Come sapete, l’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi si è professato […] L'articolo Marco Carta news, la telefonata di Barbara d’Urso: ...

Massimo Giletti lancia l’assist alla D’Urso : «Ecco il vero Mark Caltagirone - mercoledì andrà da Barbara» : Non è l'Arena Inedito tandem televisivo tra Massimo Giletti e Barbara D’Urso sul caso Prati-Caltagirone, che ormai fa comodo a tutti pur nella sua conclamata assurdità. Ieri sera il conduttore di Non è l’Arena ha annunciato di avere in studio un uomo che sostiene di essere il vero Mark Caltagirone e la cosa curiosa è che il sedicente imprenditore non si è mostrato in volto. “Lo farà mercoledì dalla D’Urso” ha ...

Domenica Rewind : Barbara d’Urso (in replica) sfida Carlo Conti : Barbara d’Urso sfida ogni settimana Carlo Conti con le repliche di Domenica Live Si apre ufficialmente oggi, 2 giugno, il palinsesto Domenicale dell’estate 2019 sia per Rai1 che per Canale5: entrambe le reti ammiraglie, infatti, a partire dal pomeriggio odierno proporranno quella che sarà la programmazione estiva di tutte le domeniche di giugno, che vedrà Barbara d’Urso con Domenica Live in replica (Domenica Rewind) sfidare ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari ’si dimentica’ di Barbara d’Urso e del GF : Tina Errare è umano, perseverare è diabolico. Tina Cipollari, durante il tris di dirette di Uomini e Donne, sembra aver accusato uno strano vuoto di memoria. Ma andiamo per gradi. Mercoledì, al termine della scelta di Angela, la De Filippi invitava Tina a salutare il pubblico e a dare la linea al programma che sarebbe seguito. La Cipollari passa la staffetta a Il Segreto, ignorando la striscia del Grande Fratello, a panino tra il dating show e ...

Carlo Taormina rivela : “Pamela Prati sapeva tutto. Voleva farmi andare da Barbara d’Urso - sarei stato anch’io una pedina” : “Loro Volevano che io andassi da Barbara D’Urso a testimoniare che Mark Caltagirone esisteva. Fu Pamela Prati a chiedermi questa cosa. Io ho detto di no, non sono caduto nella loro trappola. sarei risultato una pedina della truffa complessiva“. A rivelarlo in un’intervista a Telelombardia è l’avvocato Carlo Taormina che, fino a qualche settimana fa, difendeva Pamela Prati nella complessa vicenda che vede coinvolta ...

Denis Dosio si spoglia a Pomeriggio 5 : la proposta di Barbara d’Urso : Video Denis Dosio a Pomeriggio 5: il web influencer conquista anche Barbara d’Urso Barbara d’Urso continua ad invitare le star del web a Pomeriggio 5. Dopo Follettina Creations e Chiara D’Alessandro, è stato il turno di Denis Dosio, il diciottenne che sta spopolando su Instagram. E che ha conquistato pure la padrona di casa in […] L'articolo Denis Dosio si spoglia a Pomeriggio 5: la proposta di Barbara d’Urso ...

Selvaggia Lucarelli Sbugiarda Barbara D’Urso! : Lo storico astio tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli non è certo una novità. Ecco che un nuovo episodio fa gridare allo scandalo la Lucarelli la quale Sbugiarda la D’Urso, con tanto di prove. Ecco cosa è successo tra le due prime donne! Selvaggia Lucarelli è letteralmente inviperita contro Barbara D’Urso. Per quale motivo? Che ve lo dico a fare, ovviamente si tratta sempre del caso del momento, il PratiGate, la telenovela ...

Caso Pamela Prati : è successo durante il ‘Live’ di Barbara D’Urso : Solo poche ore fa è andata in onda l’undicesima puntata di Live Non è la D’Urso, e tanti sono stati i colpi di scena nel corso della serata. Ancora una volta il talk in prime time di Barbara D’Urso ha dominato la serata, confermandosi come uno dei programmi più amati e seguiti dagli italiani. A tenere banco, ancora una volta, il ‘Caltagirone gate’, ovvero il matrimonio fake tra Pamela Prati e Mark Caltagirone con tutti gli annessi e ...

Barbara d’Urso : Pippo Baudo svela un retroscena sul suo passato : Pippo Baudo parla di Barbara d’Urso: “E’ una furbona! Quando era valletta…” Pippo Baudo ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del magazine Oggi. E in questa occasione, parlando del più e del meno, ha anche voluto dire la sua su Barbara d’Urso, la quale anche ieri sera ha raggiunto ottimi ascolti con il suo Live. Cosa ha detto? Lo storico conduttore ha dapprima definito ...