Nella top 10 AnTuTu di maggio 2019 sorprende OnePlus 7 Pro | in negativo | è solo settimo

Sequestrate diverse tonNellate di riso italiano : trovati escrementi di roditori - piume e la carcassa di un topo : Il NAS di Torino nel corso dei controlli sulla produzione del riso, presso un’azienda agricola sita nella provincia di Novara, ha sequestrato 110 tonnellate di risone contenuto all’interno di tre silos. Nel corso dell’accertamento i militari hanno rinvenuto piume di volatili, escrementi di roditori ed una carcassa di topo morto. Il titolare dell’azienda è stato sanzionato per violazione dei requisiti in materia di igiene. Il valore del prodotto ...

Calcio - media spettatori : Inter - Milan e Juventus Nella top 30 d’Europa : Calcio, media spettatori: Inter, Milan e Juventus nella top 30 d’Europa Da qualche anno, ormai, il livello competitivo del campionato di Serie A si è notevolmente abbassato. Il dominio incontrastato della Juventus, fresca vincitrice dell’ottavo scudetto consecutivo, rispecchia perfettamente il divario tecnico tra i bianconeri e le dirette concorrenti per il titolo. Ciò ha fatto si che la maggiore coppa nazionale, negli ultimi tempi, ...

Spettatori in Europa : Inter 5ª - Milan 11° e Juve Nella top 30 : Classifica Spettatori calcio in Europa 2018 2019 – Dominano Borussia Dortmund e Bayern Monaco la classifica degli Spettatori in Europa nella stagione 2018/19, con l’Inter che si avvicina al top e il Milan che sfiora le prime 10 posizioni. Conclusi tutti i principali campionati, si possono tirare le somme sui dati dei tifosi allo stadio nei […] L'articolo Spettatori in Europa: Inter 5ª, Milan 11° e Juve nella top 30 è stato ...

Opta – Koulibaly - Mertens e Fabian Ruiz Nella la Top 11 della Serie A : Handanovic; Cancelo, Koulibaly, Acerbi, Kolarov; Gomez, Pjanic, Fabian; Mertens, Zapata, Ilicic Questa la top 11 dei calciatori per questa stagione di Serie A elaborato secondo i dati statistici di Opta. 3 gli azzurri presenti, oltre a Koulibaly, che ha vinto il premio come miglior difensore del campionato, ci sono anche Mertens, che ha saputo riconquistare un posto in squadra a suon di reti, e soprattutto Fabian Ruiz che si dimostra il ...

Mountain bike - Coppa del Mondo Nove Mesto 2019 : successi per Vlad Dascalu e Haley Batten tra gli U23 - due italiane Nella top10 : Prosegue il programma di gare a Nove Mesto, in Repubblica Ceca, per la seconda tappa della Coppa del Mondo di Mountain bike Cross Country 2019. Dopo lo Short Track andato in scena nella giornata di ieri, gli interpreti della massima categoria hanno lasciato spazio agli Under 23. Il tracciato particolarmente tecnico si è presentato in condizioni eccellenti nonostante le piogge abbondanti della settimana e lo spettacolo non è mancato in attesa del ...

Buffagni (M5s) : “Tangentopoli in Lombardia? Imbarazzo per il territorio. Serve cambio culturale Nella classe politica” : “Nessuna verifica, il contratto di governo non verrà modificato, la base è importante, i temi sono tanti, dobbiamo solamente capire se qualcuno ha cambiato idea”. Così Stefano Buffagni, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, intervenuto al Wired next fest di Milano. Conferma anche per quanto riguarda il tema delle autonomie, sempre in agenda dell’esecutivo, ma da affrontare e realizzare con responsabilità e con scelte ...

Four Four Two pubblica la classifica dei 101 migliori calciatori degli ultimi 25anni : due italiani Nella top 10 [FOTO] : FourFourTwo, nota rivista di calcio inglese, ogni tanto si cimenta nel pubblicare classifiche particolari legate al mondo del pallone. In occasione del 25° anniversario dalla sua fondazione, ha deciso di pubblicare la graduatoria dei 101 calciatori migliori degli ultimi 25 anni. Queste classifiche, si sa, sono sempre oggettive e non mettono mai d’accordo tutti. Non bisogna infatti dimenticare che in 25 anni il calcio è cambiato, si è ...

Poste Italiane entra Nella top100 mondiale delle assicurazioni - conquista il 15° posto : Il Gruppo guidato dall’Ad Del Fante si posiziona in testa tra le compagnie Italiane nel ranking internazionale di Brand...

Mountain bike - Coppa del Mondo Albstadt 2019 : Laura Stigger vince tra le Under23 - tre italiane Nella top 10 : La Coppa del Mondo di Mountain bike cross country per la categoria Under23 femminile si apre nel segno dell’austriaca Laura Stigger. nella prima tappa stagionale, che si sta svolgendo ad Albstadt (Germania), la 18enne di Innsbruck, bicampionessa mondiale in carica tra le Junior, ha dominato questa gara, prendendo il comando nel secondo giro e vincendo in solitaria con 14” sulla tedesca Ronja Eibl e 27” sulla statunitense Haley Batten. Buona ...

Il Palermo non ci sta - Nella notte chiesto al Coni lo stop dei playoff! : Il Palermo non ci sta e, come anticipato ieri, non starà a guardare dopo la respinta del ricorso arrivato nel tardo pomeriggio. Lo staff di avvocati dei rosanero, infatti, a tarda notte ha presentato ricorso cautelare al collegio di garanzia del Coni perché la “sospensione inaudita altera parte dell’esecutorietà della decisione presa ieri della corte federale di appello“. La società siciliana passa al contrattacco dopo ...