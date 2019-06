Giuseppe Conte | stasera il discorso agli italiani | Ho cose importanti da dire a

Governo sul filo del rasoio : il discorso di Giuseppe Conte per evitare la crisi senza via d’uscita : Il presidente del Consiglio terrà oggi pomeriggio una conferenza a palazzo Chigi per fare il punto della situazione e scongiurare una crisi di Governo senza via d'uscita. Giuseppe Conte richiamerà a responsabilità e dignità, sottolineando come non sia possibile continuare la legislatura in questo modo. Intanto la risposta dal ministero dell'Economia alla lettera della Commissione Ue è arrivata a Bruxelles.Continua a leggere

Giuseppe Conte - oggi il discorso a mercati chiusi : pronto a mettere sul piatto le sue dimissioni : A più di una settimana dal voto delle elezioni Europee che ha minato ulteriormente i già fragili equilibri di governo, parlerà Giuseppe Conte. È previsto per oggi, lunedì 3 maggio, un discorso del premier. Dovrebbe parlare a mercati chiusi, e questo la dice lunghissima sul peso specifico del suo int

Giuseppe Conte - oggi il discorso agli italiani<br>Il premier è pronto a farsi da parte? : È prevista per oggi pomeriggio l'attesa conferenza stampa del premier Giuseppe Conte - o un messaggio registrato, sembra che a Palazzo Chigi non abbiano ancora deciso - che si rivolgerà direttamente agli italiani per un messaggio che si preannuncia importante, tanto importante da venir diffuso soltanto dopo le 17, quando la Borsa italiana sarà già chiusa.Le indiscrezioni vogliono un Giuseppe Conte stanco dei continui scontri tra i due ...

Papa Francesco si schiera : "Matteo Salvini non ha mai chiesto di incontrarmi. Giuseppe Conte è intelligente" : "Giuseppe Conte è intelligente", mentre "Matteo Salvini non ha mai chiesto di incontrarmi". Papa Francesco con i giornalisti parla della politica italiana e rivela che l'udienza con il premier "è stata bella, è durata un'ora o forse di più. È un uomo intelligente, un professore che sa di cosa parla"

Giuseppe Conte - la frase con cui conferma la crisi di governo : una questione di giorni : governo appeso a un filo. È sotto agli occhi di tutti come l'alleanza tra Lega e M5s possa collassare da un momento all'altro. Matteo Salvini e Luigi Di Maio cercano il miglior modo per uscirne, magari addossandone la responsabilità all'altro. Più che una questione di "se", pare una questione di "qu

Giuseppe Conte si dimette? Lunedì la decisione finale : Non ha dubbi Libero Quotidiano. Il giornale scrive che “Lunedì il presidente del Consiglio parlerà agli italiani e i toni

Giuseppe Conte gela Salvini e Di Maio : "Progetto Flat tax non è a Palazzo Chigi". La "vera" lettera all'Ue : "Non è arrivato alcun progetto di Flat tax a Palazzo Chigi". Giuseppe Conte gela così gli entusiasmi di Matteo Salvini e Luigi Di Maio, che nel giorno del caos sulla lettera di risposta del governo all'Unione europea avevano trovato perlomeno un accordo sulla tassa piatta, "che si può fare anche in

Matteo Salvini e Luigi Di Maio "ai titoli di coda" - la voce su Giuseppe Conte : lunedì dirà se lascia : Così non si può andare avanti. Nel giorno del clamoroso caos sulla lettera di risposta all'Unione europea, che ha visto M5s schierato contro Giovanni Tria e Lega tra note polemiche, stizzite repliche, precipitosi dietrofront e figure di governo imbarazzanti, lo pensano un po' tutti ma qualcuno forse

M5s si piega a Matteo Salvini : "Sì alla flat tax in deficit". Giuseppe Conte tentenna : Vince ancora Matteo Salvini? Si parla di flat Tax e di quella che appare una netta apertura da parte del M5s. Il ministro dell'Interno è tornato ad insistere con veemenza sul provvedimento fiscale dal giorno successivo al trionfo alle elezioni Europee. E lo ha fatto anche dopo la relazione del gover

Matteo Salvini e l'incontro con Giuseppe Conte - Augusto Minzolini : tre condizioni per andare avanti : Mercoledì, Giuseppe Conte ha incontrato prima i vicepremier (Luigi Di Maio e Matteo Salvini), poi il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Faccia a faccia con cui il premier prova a tratteggiare il futuro di un esecutivo terremotato dall'esito delle elezioni Europee. Incontri rimasti stret

Edoardo Rixi si dimette - Giuseppe Conte lo ringrazia “per la sensibilità dimostrata” : Dopo le dimissioni del viceministro Edoardo Rixi, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ringrazia l'esponente leghista “per la sensibilità istituzionale manifestata e per il proficuo contributo fin qui fornito all'attività di governo”: "Desidero inoltre esprimere a lui e alla sua famiglia la mia personale vicinanza, con l'auspicio che le sue ragioni possano prevalere nei successivi gradi di giudizio".

Edoardo Rixi - la sfida a Giuseppe Conte prima della sentenza : "Dimissioni?" - governo verso il ko : Chi si aspettava una "pax" dopo il voto tra Lega e M5s è destinato a restare deluso. Gli attacchi continuano, forse con un'intensità ad ora un poco più lieve. Ma probabilmente è soltanto questioni di tempo, tra poco la guerra riprenderà ad essere durissima. Per esempio sul caso Edoardo Rixi, a proce

Giuseppe Conte - lo sfogo rubato contro Salvini : "Non resto qui a ogni costo" : Non ha nessuna intenzione di fare "l'ostaggio", Giuseppe Conte. Dopo le elezioni europee e il disastro del Movimento 5 Stelle, forse il premier rischia più di un già traballante Luigi Di Maio, e per questo non pare disposto a diventare il punching ball di Matteo Salvini. La Lega, con il suo 34% a fr

Giuseppe Conte : “Non mi sento commissariato da Salvini - fa parte del mio governo” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Bruxelles per il vertice europeo, assicura di non sentirsi commissariato da Matteo Salvini, neanche dopo il trionfo elettorale della Lega: "commissariato da chi? Salvini ha sempre fatto parte delle forze del mio governo. Perché dovrei sentirmi commissariato?”.