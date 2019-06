‘Che tempo che fa’ | Fazio conferma l’addio a Rai Uno e Littizzetto lancia frecciatine

today

(Di lunedì 3 giugno 2019) Il conduttore ha ufficializzato il passaggio a Rai 2 del programma. "Per te Rai1 finisce qui", una delle tante battute della...

SergioCosta_min : Quello che è successo nel porto di #Venezia è la conferma di quello che diciamo da tempo: le #GrandiNavi non devono… - chetempochefa : Vi volevamo dire semplicemente grazie per questo anno passato insieme con Che Tempo Che Fa ?? A presto! @fabfazio… - marattin : Mario, il partito ha chiarito e presentato odg in senso opposto, la responsabile dell’errore si è scusata e ha offe… -