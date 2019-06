Roma | bruciato sotto casa lo scooter del minisindaco Ciaccheri | “Si tratta di gesto

41 persone sono indagate per i disordini a Torre Maura - 24 per quelli a Casal Bruciato - a Roma : La Procura di Roma sta indagando 41 persone iscritte a Casapound e Forza Nuova per le violente proteste avvenute contro l’arrivo di alcune famiglie di etnia rom in una struttura di accoglienza nel quartiere di Torre Maura, a Roma, lo

Roma : Casal Bruciato sta con Maria Pia - anziana sotto sfratto da un alloggio popolare : Picchetto anti sfratto a Casal Bruciato stamattina, giovedì 16 maggio, dove era atteso l’ufficiale giudiziario per liberare...

CasaPound e Forza Nuova - 65 indagati a Roma per i disordini a Casal Bruciato e Torre Maura. Tra i reati odio razziale : La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati 24 persone, appartenenti ai movimenti di estrema destra CasaPound e Forza Nuova, in relazione ai disordini scoppiati nella zona di Casal Bruciato, periferia est della Capitale, per l’assegnazione ad una famiglia rom di una casa popolare. Altre 41 persone, tutte appartenenti ai due movimenti, sono indagate per gli episodi quasi identici di Torre Maura, anche in questo caso zona orientale ...

Casal Bruciato - procura di Roma indaga : “Istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale” : La procura di Roma ha aperto un fascicolo sui fatti avvenuti nei giorni scorsi a Casal Bruciato, zona est della Capitale. Il reato per cui si procede è propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, così come sancito dall’ articolo 604 bis del codice penale. A piazzale Clodio è stata depositata una prima informativa della Digos. Al momento il fascicolo è contro ignoti, ma gli inquirenti proseguiranno nell’ analisi ...

Il Papa abbraccia la famiglia Rom di Casal Bruciato. Primi denunciati per le proteste alla periferia di Roma : Papa Francesco ha accolto ieri in serata nella basilica di San Giovanni la famiglia Omerovic. Intanto per decine di persone si profila il reato di violenza privata aggravata, in alcuni casi, dall'odio ...

Casal Bruciato - odio e convivenza ai bordi di Roma. Dal Papa la famiglia rom. l'uomo del 'ti stupro' il primo indagato : Identificati e denunciati alcuni autori delle minacce. Il Pontefice ha incontrato la famiglia assegnataria dell'alloggio e 500 rappresentanti di gruppi Sinti e rom e ha condannato odio e violenze

Roma - Imer Omerovic e Senada Sejdovic : chi sono i bosniaci assegnatari della casa popolare a Casal Bruciato : Imer Omerovic e Senada Sejdovic. sono questi i nomi dei due bosniaci di 40 anni, genitori di 12 figli, assegnatari regolari di una casa popolare nel quartiere casal Bruciato a Roma, su cui si sono concentrate in questi giorni le proteste di casapound e dei movimenti di estrema destra. Imer è un “commerciante di antichità” e di merce usata. Insieme al secondogenito Clinton lavora nei mercatini della capitale con una regolare licenza per il ...

Roma - tensioni Casal Bruciato per casa a rom : denunciato chi gridò "Ti stupro" : In arrivo i primi avvisi di garanzia per le violente proteste contro l'assegnazione di una casa popolare a una famiglia bosniaca. Insulti ieri anche contro la sindaca Raggi aveva fatto visita al nucleo familiare ribadendo il loro diritto a restare nell'appartamento del Comune

Roma - il Papa si schiera con i nomadi di Casal Bruciato : 'Soffro - questa non è civiltà' : Il Papa si schiera con i rom di Casal Bruciato, Roma, e definisce cittadini di seconda classe coloro che "scartano gli altri". "questa non è civiltà" ha affermato il pontefice che, dopo la sindaca Raggi, si è accodato per dimostrare solidarietà ai rom della periferia Romana ai quali è stata assegnata una casa popolare. Roma, il pontefice a fianco dei rom Il pontefice, a seguito di un incontro con rom e sinti, ha dichiarato: "Oggi ho letto ...

RAGGI INSULTATA A CASAL BRUCIATO/ Il problema di Roma? È ancora "figlia" di Mussolini : Ieri Virginia RAGGI è stata duramente contestata a CASALBRUCIATO, in periferia. Il problema di Roma appare drammatico. Una soluzione in realtà c'è

Roma - Raggi contestata a Casal Bruciato per la casa ai rom. Di Maio «irritato» : «Aiutare prima gli italiani» : La sindaca in visita alla famiglia entrata tra tensioni e polemiche nella casa assegnatale dal Comune. L’auto con la targa contraffatta e senza assicurazione sequestrata al capofamiglia che replica così agli insulti: «Non meritano risposta»

Roma - sit-in antifascista a Casal Bruciato : tensione per presenza Casapound. FOTO : Roma, sit-in antifascista a Casal Bruciato: tensione per presenza Casapound. FOTO Giornata tesa nella periferia della Capitale dove una famiglia rom è stata minacciata . La sindaca Raggi è stata contestata e insultata. Attimi di caos alla manifestazione promossa dai movimenti per la casa, entrata quasi in contatto con il corteo ...

Casal Bruciato - Di Maio irritato per l'iniziativa della Raggi : 'Prima si aiutano i Romani' : Il vicepremier Di Maio irritato con Virginia Raggi per la visita della sindaca della Capitale alla famiglia rom a cui è stata assegnata una casa a Casal Bruciato , a Roma . È stata infatti accolta con ...