Pronostico Osters IF vs Brage | Superettan 03-06-2019 e Info

lanotiziasportiva

(Di domenica 2 giugno 2019) Sweden, 11^ giornata, analisi ediIF-, lunedì 3 giugno. Consigli per la tua scommessa vincente.Lasvedese entra sempre più nel vivo e propone l’interessante sfida tra l’e il. La squadra di casa è in flessione, senza vittorie da ben quattro turni e in penultima posizione, sono chiamati a una prestazione d’orgoglio di fronte ai propri tifosi. Discorso diverso per il: occupa i piani alti della classifica e una vittoria gli consentirebbe di raggiungere il Norrby al terzo posto. L’ultimo precedente, disputato nell’agosto del 2018, l’aveva travolto ila domicilio per 0-4.Come arrivanoIF e?Dopo dieci giornate l’è penultimo a due lunghezze di svantaggio dal Trelleborgs quintultimo, con cui ha pareggiato nell’ultimo turno per 1-1. Nelle ...