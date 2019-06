Maltempo | grandine killer nei campi | Italia divisa in due

Maltempo - Maggio “pazzo” : freddo e grandine fanno impennare il prezzo delle Ciliegie - fino a 20 euro al chilo! : Il Maltempo che in questi ultimi giorni ha interessato diverse aree del paese ha prodotto un rialzo dei prezzi al dettaglio per una serie di beni ortofrutticoli, portando i listini alle stelle. Lo afferma il Codacons, che avverte circa il rischio speculazioni, sempre in agguato nel settore alimentare. ”I prezzi delle Ciliegie sono schizzati alle stelle – denuncia il presidente Carlo Rienzi – A Milano arrivano a costare 20 euro ...

Meteo - inizia il weekend di Maltempo : temporali e grandine a Milano [VIDEO] : Come anticipato nei giorni scorsi su MeteoWeb, sarà un ultimo weekend di maggio caratterizzato da violenti temporali da Nord a Sud in Italia. In questo momento, i temporali sono concentrati al Nord Italia, particolarmente ad ovest. La Brianza è stata colpita da pioggia intensa e grandine nel pomeriggio, come mostrano i video che trovate in basso. Dai quasi +25°C delle ore 15, Milano è passata ai +16°C attuali, nuvoloni grigi hanno ricoperto la ...

Maltempo : stese le reti contro la grandine in arrivo : “E’ allarme nelle campagne per l’arrivo di temporali con grandine che è la più temuta nelle campagne in questa fase stagionale per i danni irreversibili che provoca alle coltivazioni di frutta e verdura nei campi“: è quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che “nelle zone interessate dall’arrivo del Maltempo sono particolarmente concentrate le coltivazioni di frutta e sono state stese a protezione le reti antigrandine che ...

Meteo Italia : Maltempo in arrivo nel week end con temporali - grandine e nubifragi : Quest’anno la primavera sembra non voler proprio arrivare sulla nostra penisola. I valori di questo periodo sono piuttosto sotto la media, rispetto agli altri anni. Per vedere un tempo stabile e soleggiato bisognerà attendere ancora un po’. Sul fronte Meteo infatti, è previsto un peggioramento per il week end alle porte ed interesserà gran parte delle regioni. L’Italia attualmente si trova intrappolata in un vero e proprio vortice di bassa ...

Maltempo - Cia Puglia : “Danni per la grandine - situazione critica” : “La mancata apertura della campagna assicurativa agrumi, dopo i danni di questi giorni, avvilisce gli agricoltori che hanno perso il raccolto. I produttori sono disperati. Gli agrumi non saranno risarciti: il paradosso e’ che la grandine e’ considerata un’avversita’ garantita ma nessuna compagnia stipula polizze anzitempo. La politica deve trovare una soluzione e rispondere al grido di dolore del mondo agricolo in ...

Maltempo : Confagricoltura Verona - grandine e freddo - gravi danni a cereali e ai vigneti : Verona, 13 mag. (AdnKronos) - Ancora grandine e freddo nel Veronese, con gravi danni ai cereali, alle orticole e ai vigneti. La tempesta di sabato ha colpito una vasta zona del Basso Veronese, in particolare Isola della Scala e poi Isola Rizza, San Bonifacio e Pressana, allargandosi di nuovo verso L

Maltempo in Puglia - grandine e vento : gravi danni all’agricoltura nel Tarantino e nel Barese : La Puglia è stata duramente colpita dal Maltempo nella giornata di ieri: grandine, vento e pioggia hanno provocato gravi danni all’agricoltura nel Tarantino e nel Barese. Particolarmente bersagliate, segnala la Cia Agricoltori Due Mari di Taranto-Brindisi, sono state le zone di Ginosa, Mottola e Castellaneta Marina, in provincia di Taranto, ma anche la Valle D’Itria e parte della provincia di Bari. “I danni sono ingenti ...

Meteo - Maltempo in Italia : nuovo ciclone porta grandine e temporali : Italia ostaggio anche questa settimana di un clima quasi autunnale, contrassegnato da un freddo fuori stagione e soprattutto dall'arrivo di un nuovo ciclone che porterà grandine e temporali. Ma secondo gli esperti Meteo già prima della fine del mese avremo temperature persino sopra la media del periodo.Continua a leggere

Il Maltempo sfonda anche al Sud : grandine - impressionante Whale’s Mouth e un Arcobaleno spettacolare in Puglia [FOTO] : Il Maltempo che ieri pomeriggio ha colpito in modo molto pesante il Nord Italia, è arrivato oggi come ampiamente previsto anche al Centro/Sud: nel corso della giornata forti piogge e temporali con grandine hanno colpito il Lazio e l’hinterland di Roma e Latina, ma nel pomeriggio i fenomeni più estremi hanno colpito la Puglia centrale, sulle Murge, dov’è transitata un’impressionante Whale’s Mouth tipica dei fronti freddi. Le ...

Maltempo - grandine e vento nel Veronese : danni alle coltivazioni : Il Codive, Consorzio per l’assicurazione agevolata in agricoltura, ha reso noto che si è registrata grandine e vento forte su buona parte della provincia di Verona. Intense precipitazioni e raffiche sono state segnalate sul lago di Garda, a Malcesine, Brenzone, Torri del Benaco e Garda. grandine a Sommacampagna Peschiera, Lazise, Custoza. La zona più colpita risulta essere Isola della Scala (Verona), dove la grandinata ha provocato pesanti ...

Maltempo Lombardia : stalle scoperchiate - grandine sui meloni : grandine, vento forte e piogge abbondanti hanno flagellato le campagne in diverse zone provocando danni a mais, frumento, orzo, vigneti, frutta, verdura e problemi alle strutture come serre, tunnel e tetti di stalle scoperchiati. E’ quanto emerge dal primo monitoraggio della Coldiretti in Lombardia con i tecnici impegnati in questi minuti a raccogliere le segnalazioni dai territori colpiti. Nel milanese, la grandine ha tritato campi di ...

Maltempo a Milano - temporale e vento forte. Disagi per la grandine a Malpensa. FOTO : Maltempo a Milano, temporale e vento forte. Disagi per la grandine a Malpensa. FOTO Un nubifragio si è abbattuto nel pomeriggio sul capoluogo lombardo tra le 17 e le 19. La protezione civile ha emesso un'allerta arancione da sabato notte e per la giornata di domenica. Monitorati i livelli dei fiumi Seveso e ...

Maltempo : grandine 'blocca' Malpensa - temporale su Milano : Milano, 11 mag. (AdnKronos) - La grandine 'blocca' Malpensa: il Maltempo che nel pomeriggio si è abbattuto sull'aeroporto varesino, dove le piste sono state coperte da uno strato di due centimetri di ghiaccio, sta creando diversi disagi ai passeggeri. Ma è l'intera Lombardia, in queste ore, che sta

Maltempo - temporali shock al Nord : apocalisse di grandine su Novara e Malpensa - chiuso l’Aeroporto [FOTO e VIDEO LIVE] : Ampiamente previsto dalle nostre Previsioni Meteo, il Maltempo è arrivato puntuale come un orologio svizzero e nel pomeriggio si stanno verificando fuorisi temporali al Nord/Ovest, tra Piemonte e Lombardia, con intense grandinate e temperature in picchiata. L’area più colpita è stata al momento quella al confine tra Piemonte e Lombardia: a Novara sono caduti 10mm di pioggia ma soprattutto la città è stata ricoperta da un abbondante ...