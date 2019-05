Il Trono di Spade | Kit Harington in rehab per stress e abuso di alcool

Kit Harington - il Jon Snow di Trono di Spade ricoverato per stress e abuso di alcool : Kit Harington, l’attore interprete di Jon Snow, non ha retto alla fine della celebre serie tv Game of Thrones. L’attore protagonista della celebre saga si è infatti ricoverato volontariamente in una clinica di lusso per curare i suoi disturbi da stress e abuso di alcol, come rivela Page Six. “La fine dello show lo ha colpito molto duramente”, rivelano alcune fonti a Page Six. Harington, 32 anni, è già stato ricoverato ...

Kit Harington in riabilitazione per la fine di "Il Trono di Spade" - : Sandra Rondini La star de "Il Trono di Spade", terminata la serial cult HBO, ha avuto un crollo nervoso dovuto all'ansia per il futuro della sua carriera. Rifugiatosi come già in passato nell'alcol, questa volta, aiutato dalla moglie Rose, è deciso a reagire Page Six ha rivelato che Kit Harington avrebbe deciso spontaneamente di andare in una clinica di riabilitazione a causa di problemi legati all’alcol e anche per la fine de “Il ...

Il Trono di Spade - Kit Harington è in rehab : Mentre continuano le discussioni sul finale de Il Trono di Spade, dalla stampa americana arriva una notizia choc per i fan di GOT: Kit Harington, noto a tutti come interprete di Jon Snow, è in rehab per risolvere problemi di stress e abuso di alcol. Stando a quanto riporta PageSix del New York Post, poi confermato da Entertainment Weekly, l'attore di Game of Thrones sarebbe ricoverato da quasi un mese, prima del finale della serie HBO, ...

Il Trono di Spade : i libri imperdibili per rivivere le avventure dei protagonisti della serie : Con la serie appena finita, i fan non potranno resistere alla tentazione di leggere i libri ispirati alle avventure del...

Kit Harington in rehab : Jon Snow de Il Trono di Spade ha problemi con l’alcool per via della fine della serie? : Notizia bomba in arrivo dagli Usa e che ha travolto già il pubblico de Il Trono di Spade ancora scosso dal finale di serie: Kit Harington è in rehab. L'attore che ha prestato per otto anni il proprio volto a Jon Snow nella famosa serie HBO sarebbe stato ricoverato ormai un mese fa per via di abuso di alcool e per stress. Secondo quanto rivela il suo rappresentante:"Kit ha deciso di utilizzare questa pausa nel suo programma come un'opportunità ...

Il Trono di Spade - le 5 trovate "fantasy" della serie che hanno valore scientifico : Il Trono di Spade affonda le proprie origini nel mondo fantasy. Tra draghi, Estranei e persone resuscitate, è difficile pensare che il mondo inventato da George R.R. Martin abbia qualcosa da insegnarci dal punto di vista scientifico. Eppure, alcuni degli stratagemmi visti nella serie tv HBO che sembrano basati sulla fantasia sono delle vere e proprie lezioni di scienza replicabili sulla Terra che ci possono aiutare a comprendere meglio il nostro ...

Il Trono di Spade - la prova che la sceneggiatura è peggiorata nel tempo : Il Trono di Spade è finito da più di una settimana, eppure, considerato che l'ultima puntata n italiano è andata in onda da meno di 24 ore, si continua a parlare dell’ultima stagione. Soprattutto per le tante polemiche che ha sollevato. Uno dei focus su cui si discute riguarda la qualità della sceneggiatura, che per alcuni non è stata all’altezza delle precedenti e, soprattutto, di una stagione ...

Il Trono di Spade ha il suo smartphone (d'oro) - è un Samsung Galaxy Fold : Dopo aver realizzato un iPhone con ricarica solare, Caviar va addirittura oltre e lancia un Samsung Galaxy Fold dedicato a Il Trono di Spade. L'azienda russa specializzata nel mondo degli accessori di lusso ha deciso di unire due delle tendenze del momento, aggiungendo allo smartphone pieghevole una cover placcata d'oro con gli stemmi delle casate dei Sette Regni. Il design è ispirato alla saga inventata da George R.R. Martin e ...

Curiosità dal documentario sul Trono di Spade - in onda in Italia a giugno : il destino di Daenerys nei volti sotto shock del cast : Un addio emozionante quello del cast nel documentario sul Trono di Spade. La HBO ha trasmesso uno speciale dietro le quinte che raccoglie i momenti salienti sul set dell'ultima stagione, dagli attori che leggono il copione degli episodi alla produzione che realizza alcune delle scene più importanti. Il documentario sul Trono di Spade dal titolo Game of Thrones: The Last Watch altro non fa che confermare la grandezza dello show targato HBO. ...

Il Trono Di Spade 8 dove vedere gli episodi in tv - streaming e replica : Game Of Thrones 8 torna dopo quasi due anni di attesa con le puntate dell’ottava e ultima stagione in onda negli USA sulla HBO e in Italia su Sky Atlantic. Ecco di seguito tutte le info su orari, date e dove vedere gli episodi di in tv e streaming. SCOPRI TUTTO SU #GOT8 Il Trono Di Spade 8 dove vedere episodi in tv e replica In Italia i nuovi episodi di Il Trono Di Spade 8 andranno in onda in televisione come sempre su Sky Atlantic ...

«Chernobyl» - la miniserie sulla catastrofe batte perfino «Il Trono di Spade» : Tutti parlano di Chernobyl. L’eco per la conclusione de Il Trono di Spade non si è ancora spento, ma intanto HBO segna un altro punto nel medagliere dell’eccellenza delle serie tv, puntando stavolta non su una storia fantasy, ma vera. Si tratta di Chernobyl, nuova miniserie targata HBO e Sky, che in Italia approderà su Sky Atlantic il prossimo 10 giugno, ma che negli Stati Uniti ha già debuttato lo scorso 6 maggio, ...

Games of Thrones 8 - Trono di spade/ Anticipazioni finale : il destino di Daenerys : Games of Thrones 8, Il Trono di spade: Anticipazioni 27 maggio 2019. Daenerys è ancora convinta a portare avanti il suo piano, ma Jon decide di intervenire.

Il Trono di Spade - i fan contro il finale : qual’ l’etimologia della parola “delusione”? : Il Trono di Spade dopo nove anni è giunto al termine, e la reazione di molti fan è stata di delusione amara: i social e i giornali (che fosse una bolla o meno) ne sono stati inondati. Ma capendo meglio il significato e la storia della parola delusione si può capire meglio la reazione del pubblico davanti al finale di una pietra miliare delle serie tv.Continua a leggere

Il Trono di spade - il boss di HBO : 'Il primo spin-off forse già nel 2020' : Domenica scorsa alle 3 di notte italiane in contemporanea con gli Stati Uniti è andata in onda l'ultima puntata della saga televisiva del Trono di spade. La serie tv ispirata ai romanzi "Le cronache del ghiaccio e del fuoco" dello scrittore americano George Martin continua a fare i conti con lo straordinario successo raggiunto nelle 8 stagioni che sono state acclamate da pubblico e critica. Infatti, solo le ultime puntate dell'ottava stagione ...