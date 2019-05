Gag | gambe addome glutei

dilei

(Di martedì 28 maggio 2019) I benefici che derivano dalla costante attività fisica si traducono in un miglioramento vitale. Aumentando la forza e la resistenza muscolare, si riequilibrano massa magra e massa grassa e contemporaneamente si guadagna fiducia in se stesse. Buon lavoro! Addominali Distendersi sul pavimento in posizione supina e flettere lefino a portare le cosce in posizione di 90° rispetto al busto, mantenendo i polpacci paralleli al pavimento. Con le dita dietro le orecchie, sollevare il tronco avvicinando le costole al bacino. Durante l’esecuzione del movimento, concentrarsi sui muscoli addominali e ritornare alla posizione di partenza. Consigli per i meno esperti: mantenere i polpacci in posizione rialzata appoggiandosi sopra una panca; è importante mantenere la testa allineata con la colonna vertebrale e non tirare con le braccia Bicipiti e Tricipiti Afferrare due manubri, in ...

