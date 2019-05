Tra Capitan Italia e Mister Spread la partita più dura

ilsole24ore

(Di lunedì 27 maggio 2019) Il risultato generale delle elezioni non consegna l'Europa al sovranismo estremo gettando alle ortiche i vincoli europei. L'Europa cambierà, ed è un bene, ma con il tempo e non subito. E l'alleanza larga che si profila e che sarà alla base delle scelte per la Commissione e per la BCE, non prevede certo di aprire la strada ad una finanza pubblica con i conti in dissesto...

