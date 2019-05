Europee 2019 | per salvare il salvabile nel M5s | Di Maio deve farsi da parte

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2019) A metterli uno sopra l’altro sono una montagna impressionante. Di voti. Sei milioni centosettantanovemilacinquecentotrentanove. Un’enormità. E’ questo il numero in valore assoluto dei consensi persi dal M5S in un anno preciso di governo. Una cifra che adesso rappresenta la spinta propulsiva del fatidico win-win di Matteo Salvini, il nuovo padrone di questa Italia elettorale così volatile e umorale, in cui i cicli politici si accorciano sempre di più. E così quello di Luigi Diè finito in appena dodici mesi. Di fronte alle due opzioni del leader leghista, da oggi premier-ombra dell’esecutivo verdegiallo, e non gialloverde, il capo politico pentastellato non ha via d’uscita. Il suicidio grillino è sanguinoso: dal 32,68 delle Politiche al 17,07 delle. Completamente ribaltati i rapporti di forza all’interno della maggioranza, con la Lega che ...

espressonline : Eelezioni europee, il trionfo dell'ideologia feroce di Matteo Salvini . L'editoriale di Marco Damilano #europee2019 - lauraboldrini : Dal voto emerge un’indiscutibile vittoria della Lega, da cui però l’Italia non trarrà vantaggio in Europa Bene ch… - fattoquotidiano : Europee, Di Maio: “Lezione da chi non ci ha votato. Contratto non si cambia: noi argine a quello che non ci va bene… -