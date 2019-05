Lance Armstrong non si pente | “Ho fatto quello che dovevo per vincere | era illegale ma

oasport

(Di sabato 25 maggio 2019)non smette mai di fare parlare di sé anche se è fuori dal mondo del ciclismo da ormai sette anni. Il texano è stato bannato a vita dalla UCI e privato dei sette Tour de France vinti dopo che ha confessato di aver usato sostanze dopanti nel corso del suo decennio trionfale. Il 47enne ha rilasciato un’intervista alla NBC in cui non ha mostrato il minimo pentimento: “Abbiamoche dovevamo per. Non era legale, ma non cambierei nulla, indipendentemente dalche ho perso un sacco di soldi e sono passato da eroe a nullità. Non cambierei neanche il modo in cui mi sono comportato, o meglio, lo cambierei da un punto di vista. Innanzitutto non cambierei le lezioni che ho imparato, non e avrei imparate se non mi fossi comportato così. Non sarei stato indagato e sanzionato se non mi fossi comportato come ho. Se mi fossi dopato senza dire nulla, ...

