MediasetTgcom24 : India, 15 studenti morti in un rogo di un edificio #india - TelevideoRai101 : India, 19 studenti morti in un incendio - domenicosabell1 : ... 19 studenti morti a surat, india a causa di un incendio.. ... sono tutti adolescenti.. ... tra i 15 e i 18 anni.. -

Almeno 19 ragazzi sonoinin undivampato in un edificio a Surat, nello stato del Gujarat. Altri venti sono ricoverati in gravi condizioni. Le vittime sono ragazzi tra i 15 e i 16 anni che stavano seguendo corsi di preparazione per l'ammissione all'Università,al 3°piano di un centro formativo. Testimoni hanno raccontato che una decina di ragazzi sarebberogettandosi nel vuoto per sfuggire alle fiamme(Di venerdì 24 maggio 2019)