Cosa sta succedendo a Palazzo Chigi | secondo la lettura dei quotidiani 

Un Samsung Galaxy Home più piccolo è stato certificato dalla FCC - ecco di Cosa si tratta : Samsung Galaxy Home non è ancora arrivato sul mercato, ma l'azienda ha già in mente una "versione mini" che è stata certificata dalla FCC.

Un nuovo dispositivo Google Pixel è stato certificato dalla FCC - ma non è chiaro di Cosa si tratti : La Commissione federale delle comunicazioni ha appena certificato un dispositivo Google che sembra essere un gadget piuttosto atipico identificato dal numero di modello G022A. Il dispositivo risulta essere originario della Cina, munito di Bluetooth Low Energy e progettato per funzionare anche con un'app complementare. Il numero di modello suggerisce che il dispositivo sia in qualche modo collegato al brand Pixel.

George Clooney - dieta : Cosa mangia e beve per restare giovane : George Clooney, dieta: cosa mangia e beve per restare giovane George Clooney si è recentemente confidato al settimanale 'Oggi', rivelando diverse chicche curiose sulle sue abitudini quotidiane. L'attore hollywoodiano, che proprio stasera 21 maggio sbarca su Sky Atlantic con la serie tv Catch-22, ha parlato anche molto dell'Italia. Non è un mistero che la star sia innamorato del

Belen Rodriguez - il mistero della sparizione dalla tv : che Cosa sa Maurizio Costanzo : Belen Rodriguez è sparita dalla televisione. Da qualche tempo la bella argentina, che è tornata con il suo ex marito Stefano De Martino, non si vede in video, né in Rai né a Mediaset. Maurizio Costanzo, nella sua consueta rubrica televisiva sul settimanale Nuovo, prova a dare una interpretazione del

Cosa c’è stasera in TV : Il film di Ron Howard su Niki Lauda e James Hunt, un paio di talk show e la nuova miniserie di George Clooney

Con la fine de Il Trono di Spade si chiude un’era : Cosa ha funzionato e Cosa no nell’ultima stagione : Il Trono di Spade è finito per sempre, ed è tempo di tirare le somme: perché l'ultimo episodio ha deluso così tanto il pubblico? Teniamo a precisare che è un diritto e dovere legittimo che qualcosa possa non piacere; gli spettatori possono avere le proprie opinioni, e non per questo venire attaccati. La delusione per il finale de Il Trono di Spade è più che sentita. Nonostante quasi 20 milioni di americani si siano sintonizzati per guardare ...

De Maggio : "Lozano? Ecco Cosa sta facendo il Napoli per prenderlo…" : De Maggio sul calciomercato del Napoli Il giornalista e direttore Valter DeMaggio, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, ed ha asciato alcune dichiarazioni: "Il mercato del Napoli? Il nome più caldo è quello di Di Lorenzo dell'Empoli. Alla fine del mercato secondo me verranno presi sia Di Lorenzo che Bennacer, e non mi lascio incantare dai nomi di chi parla di Ramsey e la Juventus. Mi risulta che Ilicic rimarrà

I draghi sono l'unica Cosa bella di questa ottava stagione del Trono di Spade (SPOILER) : Attenzione: allerta spoilerL’unica cosa bella di questa ottava stagione di Game of Thrones sono i draghi: l’arma letale, la “bomba atomica” di una guerra fantasy, che grazie alla loro presenza acquista magnificenza, visiva e narrativa. Imponenti, terrificanti, in grado di spazzar via eserciti con una sola fiammata, di costringere in ginocchio la più numerosa delle armate. draghi a tratti umanoidi, non ...

Il medico che ha operato Noemi : "In 30 anni di carriera mai vista una Cosa così tragica" : “Bambini colpiti da arma da fuoco ne abbiamo trattati molti in passato. Mai così gravi, questa era una vera e propria ferita da guerra”. Giovanni Gaglione è il medico-chirurgo che ha operato Noemi, la bambina di 4 anni, raggiunta da un colpo di pistola durante una sparatoria a Napoli.La bambina, dopo settimane di lotta, è fuori pericolo. E il medico esprime tutta la sua gioia in un’intervista su Qn, ...

Nella Rai sovranista l’unica idea chiara è Cosa censurare - per il resto buio pesto : Roma. Il problema della nuova Rai non è tanto la chiusura di programmi indigesti, ma cosa metterci al loro posto. Perché è facile individuare cosa non piace, cosa va eliminato, i conduttori “buonisti” e le trasmissioni della sinistra “radical chic” ad esempio. Ma per sostituire format e personaggi t

Cosa sta succedendo fra Huawei e Google e cosa cambierà per noi : A seguito della decisione del presidente Donald Trump di bandire la vendita di tecnologia a Huawei da parte di società americane, il colosso cinese ha registrato un durissimo colpo con la comunicazione di Google di sospendere il supporto per la versione commerciale del sistema operativo Android. La notizia è trapelata per prima da Reuters ed

"Chi o Cosa è uno Spitzenkandidat?" Pochi in Italia sanno la risposta : Mancano soltanto cinque giorni alle elezioni europee, ma la maggior parte degli Italiani non conosce i candidati alla presidenza della Commissione. Nel sondaggio pubblicato da YouTrend, solo il 14,2 per cento degli intervistati ha risposto correttamente alla domanda “chi o cosa è uno Spitzenkandidat

Report - inchiesta-choc sul prosciutto di Parma : Cosa vi mangiate davvero il 20% è tarocco : "Terminata la stagionatura, se andrete ad acquistare un prodotto marchiato Parma, rischierete una volta su tre di essere frodati". Cioè di comprare un prosciutto fatto con la carne di maiali allevati sì in Italia ma figli di scrofe inseminate con maiale danese "durok", più magro, molto richiesto, ma

Orticola come Ascot. Cosa ti sei messo in testa? Pianocity inaugura con fischi a Olafur Arnalds : E adesso stiamo scippando lo scettro anche ad Ascot, in fatto di acconciature en fleur. Se ad Ascot, l’evento ippico per eccellenza dove si dà appuntamento il meglio dell’aristocrazia di Sua Maestà, anche nei Giardini di Indro Montanelli di via Palestro a Milano ha sfilato un parterre meneghino molto glam/eccentrico in dress code, rosa corallo. Dal Cosa ti sei messo in testa ( cesti fioriti, nuvole di tulle color pastello e inaffiatoi vintage al ...