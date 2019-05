His Dark Materials | ancora fantasy per Hbo dopo Game of Thrones

tvzap.kataweb

(Di martedì 21 maggio 2019)ofarrviano His: Hbo ha programmato perfettamente i tempi scenici della nuova seriemostrando con il primo teaser le immagini inedite dello show tratto dalla celebre – soprattutto nel mondo anglosassone ma pubblicata anche in Italia da quelli della Salani – Queste oscure materie firmata da Philp Pullman. Il primo volume della trilogia (che recentemente ha avuto anche un quarto libro) dal titolo La bussola d’oro era stato trasposto cinematograficamente nel 2007 con un bel film, anche se non di successo, con Nicole Kidman e Daniel Craig. Questa nuova produzione vede a fianco la BBC con appunto Hbo mentre per la sceneggiatura è stato chiamato quel Jack Thorne autore (insieme a John Tiffany) dell’opera teatrale Harry Potter e la maledizione dell’erede a cui ha contribuito la stessa J. K. Rowling. Ruth Wilson in His...

fr_fnc : I libri sono molto belli - Dundorama : @tostoini @cratete his dark materials va in onda entro l’anno? non ricordo mai un cazzo mai. - tostoini : @Dundorama @cratete Ma guarda, sta per iniziare Good Omens e His Dark Materials, il mio budget sentimenti del 2019 è già allocato al 100%. -