Game Of Thrones non ha eliminato questo particolare nella scena finale di Daenerys

(Di martedì 21 maggio 2019) Attenzione: allerta spoilerL’ottava e ultima stagione diofè stata costellata da piccoli errori, messi in evidenza sui social dai fan. Dopo la tazza di Starbucks e una bottiglietta d’acqua lasciate indurante le riprese, questa volta protagonista di una svista è stata la Madre dei Draghi. Poco prima dell’addio a, uccisa con un pugnale nel petto da Jon Snow, lei si avvicina verso l’ambito trono di spade, sul quale non siederà mai. La sua mano si poggia su una delle armi e una ripresa ravvicinata mostra un dettaglio inverosimile.Fr who is dany’s nail lady #Ofpic.twitter.com/q9iXizjgBK— ec hall (@emmaclarehall) May 20, 2019Le mani della Targaryen sono ben curate con una french manicure perfettamente eseguita. Sorvolando sull’improbabilità di non aver riportato alcun graffio ...

