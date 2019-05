Tassa patrimoniale | Di Maio La escludo E Garavaglia | Knot? Ha detto

Tassa PATRIMONIALE/ La mazzata pronta se l'Italia non torna a votare : Il Governatore della Banca centrale olandese, vicino alla Germania, rilancia l'ipotesi di una TASSA PATRIMONIALE in Italia

PATRIMONIALE - TORNA LA Tassa ?/ L'incubo riacceso da Iva e privatizzazioni : La PATRIMONIALE TORNA ad allungare la sua ombra sul portafoglio degli italiani. Servono più di 40 miliardi per evitare l'aumento dell'Iva.

Aiuti al ceto medio e blocco Iva. Sulla flat tax Tria sta con i Cinque Stelle. Il ministro dell'Economia : aliquote progressive. Ed esclude ogni ipotesi di Tassa patrimoniale : Il ministro dell'Economia ha infatti sottolineato che "occorre ridurre il numero delle aliquote in modo progressivo". Per Matteo Salvini la flat tax va fatta "in fretta e bene. Chi rallenta la ...