TelevideoRai101 : Suocero spara e uccide il genero - BlitzQuotidiano : Silea (Treviso): suocero di 91 anni spara al genero alla nuca, poi si barrica in casa - mzmilena : Omicidio a Silea. Lite, poi il suocero spara ?un colpo in faccia al genero -

Un uomo di 91 anni ha ucciso ildi 63 con un colpo di fucile alla testa, a Nerbon di Silea, nel Trevigiano, L'anziano si è poi barricato in casa fino all'arrivo delle forze dell'ordine alle quali si è arreso. L'uomo hato dalla finestra mentre ilera nel cortile davanti alla casa in cui viveva con la moglie. Sembra che i rapporti tra i due fossero deteriorati da anni, non per questioni di natura economica.(Di domenica 19 maggio 2019)