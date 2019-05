Entra in ascensore e precipita nel vuoto | muore Ignazio Puleo

quotidianodiragusa

(Di domenica 19 maggio 2019) Un ingegnere di 72 anni,, è morto dopo esserto nel vanodi un edificio alla periferia della città

irpiniatimes1 : Entra in ascensore ma precipita nel vuoto: morto un anziano - drekin84 : SCIACCA, ENTRA IN ASCENSORE MA PRECIPITA NEL VUOTO: MORTO 72ENNE - - rep_palermo : Sciacca, entra in ascensore ma precipita nel vuoto: morto un anziano [news aggiornata alle 16:32] -