Instagram Down | perché non funziona? Trend su Twitter e nuovi problemi

Robert Downey Jr condivide su Instagram un video del set di Avengers : Endgame! : Robert Downey Jr ha condiviso con i fan su Instagram un video del Backstage di Avengers: Endgame, il nuovo film dei Marvel Studios campione d’incassi al cinema. Nella clip gli attori del Marvel Cinematic Universe sul set di Avengers 2019 cantano ‘Happy Birthday’ per augurare buon compleanno ad Iron Man. Robert Downey Jr condivide online attraverso Instagram un video inedito ... Leggi tuttoRobert Downey Jr condivide su ...

Instagram Down - ancora problemi di connessione per il social. Utenti furiosi : «Mark Zuckerberg vai in pensione» : Ed è Instagram down. Il social targato Mark Zuckerberg torna ad aver problemi di connessione e gli Utenti furiosi si sfogano su Twitter: «Di nuovo?». Facebook down,...

Facebook down? Whatsapp e Instagram non funzionano? Gode Pornhub : Se Facebook, Whatsapp e Instagram non ci sono, l'industria del porno Gode. Già perché quando i social network sono irraggiungibili per problemi tecnici, una buona parte degli...

Facebook - Instagram e Whatsapp down per tre ore domenica : Gli utenti di tutto il mondo hanno lamentato difficoltà di connessione al feed delle notizie e di caricamento dei profili.Le cause del problema sono sconosciute al momento e il Codacons ha scritto al ...

A 24 ore dai problemi WhatsApp - Instagram e Facebook : ipotesi sull’origine del down oggi 15 aprile : Sono trascorse ormai 24 ore dal mega down che ci ha portati a parlarvi ieri 14 aprile dei problemi WhatsApp, Instagram e Facebook. Dopo aver aggiornato in tempo reale l'articolo, mentre le suddette piattaforme non funzionavano, in questi minuti ci si chiede cosa sia avvenuto, in quanto raramente tre servizi tanto popolari come questi sono finiti KO per tre ore contemporaneamente. Insomma, tutti vogliono vederci chiaro, a maggior ragione ...

Facebook - Instagram e WhatsApp down - Codacons chiede chiarimenti : Dopo la mattina di blocco dei principali social network con Facebook, Instagram e WhatsApp in down , il Codacons ha scritto al gruppo di Mark Zuckerberg per chiedere " chiarimenti sulle cause dell'...

Whatsapp down in tutta Italia - e anche Facebook e Instagram non funzionano : Whatsapp down in tutto in Italia, e anche Facebook e Instagram non funzionano.Un problema che si è allargato in tutta Europa e in tutto il resto del mondo. La celebre applicazione di messaggistica non funziona o funziona a fase alterne dalle 12.30 circa, e come al solito questo ha scatenato “il panico” tra gli utenti del pianeta, visto quanto […] L'articolo Whatsapp down in tutta Italia, e ...

WhatsApp - Instagram e Facebook funzionano : 3 ore di down. Il social : «Problema risolto» : #WhatsAppdown - #Facebookdown - #Instagramdown. Un altro giorno nero per gli utenti dei social network riconducibili a Mark Zuckerberg e quindi alla Facebook Inc. Il blocco...

WhatsApp - Instagram e Facebook funzionano : 3 ore di down. Il social : «Problema risolto» : #WhatsAppdown - #Facebookdown - #Instagramdown. Un altro giorno nero per gli utenti dei social network riconducibili a Mark Zuckerberg e quindi alla Facebook Inc. Il blocco...

Whatsapp - Instagram e Facebook down 14 aprile 2019 : il problema risolto intorno alle 15 : Secondo quanto riportato dal sito downDetector - che monitora le segnalazioni degli utenti - i problemi si stanno registrando in tutto il mondo e soprattutto in Europa, Usa e Sud Est asiatico. EDIT : ...

Facebook - Instagram e Whatsapp down per tre ore : Roma, 14 apr., askanews, - Tre ore di black out per i social della piattaforma di Zuckerberge. Dalle ore 12 si sono registrano gravi malfunzionamenti per Facebook, Instagram, e, in misura minore, per ...

Facebook - Instagram e WhatsApp down per molti utenti in Italia e mezza Europa : Era già successo lo scorso 13 marzo : il problema era durato diverse ore, con le app che funzionavano a singhiozzo in diverse parti del mondo: probabilmente era stato il blackout più lungo dell'era ...

Facebook - Whatsapp e Instagram di nuovo in funzione dopo il down : I social di Mark Zuckerberg avevano subito disservizi, rallentamenti e accessi negati un po' in tutto il mondo. Gli utenti hanno lamentato difficoltà di connessione al feed delle notizie e di ...

Whatsapp - Fb e Instagram Down per ore : Il blackout è stato segnalato in diverse parti del mondo: in Europa, in particolare in Italia, a Roma e Milano; in Austria, a Vienna; in Spagna; in Portogallo; nel sud-est asiatico, in particolare in ...