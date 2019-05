Brexit | fine del dialogo tra Tories e Labour | May verso le dimissioni

Brexit - gli Usa avvertono : niente accordi se torna il confine in Irlanda. Uk e Ue sono avvisate : Riprendere il controllo delle proprie decisioni e riacquistare la libertà di stringere nuovi accordi commerciali bilaterali, come ripetono i Brexiteer, dovrebbe assicurare al Regno Unito un roseo futuro post Brexit. Peccato che non si tratti solo del Regno Unito di Gran Bretagna, ma del Regno Unito di Gran Bretagna e Nord Irlanda: non di un’isola, ma di un’isola, più un quarto di isola, più le piccole. Una realtà che si impone senza ...

Crozza-Salvini vuole bloccare l’uso delle parole straniere : “Ti illudono con Brexit e push up e alla fine sono senza tette”. Il discorso strampalato è tutto da ridere : Nel corso della puntata di Fratelli di Crozza – in onda il venerdì in prima serata sul Nove – Crozza/Salvini vuole bloccare l’uso delle parole straniere e in riferimento alla Flat tax afferma: “Una tassa piatta, liscia, pianeggiante, distesa, pareggiata, schiacciata, livellata, rasata e quindi da oggi niente termini inglesi che quando usano un termine inglese ci vogliono fregare. Ti illudono con parole come brexit… Spread… push ...

Brexit - che cosa succede se il Regno Unito vota alle elezioni europee di fine maggio : Il Consiglio europeo ha concesso una nuova proroga alla Brexit, facendo slittare il divorzio dalla Ue al 31 ottobre. Ora Londra potrebbe trovarsi a partecipare al voto di maggio, rischiando di stravolgere gli equilibri politici dell’Eurocamera. L’appello della premier: troviamo un compromesso...

Brexit - l’Ue punta al rinvio flessibile : Uk fuori a fine anno o a marzo 2020 : Per la seconda volta in poche settimane i Ventisette saranno chiamati mercoledì 10 aprile a decidere se concedere alla Gran Bretagna di rinviare l’uscita dall’Unione europea, attualmente prevista per il 12 aprile, dopo una prima proroga già concessa nelle scorse settimane per evitare un «hard Brexit» il 29 marzo. Una riunione diplomatica terminata a tarda ora martedì sera qui a Bruxelles ha preparato una bozza di ...