(Di giovedì 16 maggio 2019) Roma – “Ho dei problemi che non riesco a risolvere ed ho deciso di farla finita. Volevo salutare tutti quelli che mi conoscono”. Questo il contenuto di unata che e’ giunta ad un’emittentefonica della capitale nella mattinata di ieri, durante la quale un uomo riferiva l’intenzione di compiere l’estremo gesto. Grazie alle insistenze del deejay, l’interlocutore, che non ha voluto riferire le proprie generalita’, ha accettato un appuntamento con lo stesso. Immediatamente l’emittentefonica ha allertato la sala operativa della Questura di Roma, che ha allertato i soccorsi. Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Primavalle, appreso che l’aspirante suicida lasciava supporre di trovarsi nei pressi della stazione metropolitana Battistini e che, come riferito – in caso avesse visto personale ...

romadailynews : Telefona in #radio e annuncia di volersi suicidare: 49enne salvato: Roma – “Ho dei problemi… - BlitzQuotidiano : Telefona in diretta a Radio Globo: “Sto per buttarmi sotto la metro. Mi sono indebitato per curare mia figlia”… - enricoluccarini : Ascolto la radio e come al solito quel nano interrompe e offende chi telefona. -