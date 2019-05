Ci sono degli stati americani che corteggiano i rifugiati

Come sono cambiati i cantautori nel corso degli ultimi decenni : La grande stagione dei cantautori italiani è iniziata negli anni ‘70, e per almeno un ventennio ha illuminato la scena musicale. Non erano mancati cantautori importanti prima di quella stagione e non sono mancati dopo - a confermare un talento tutto italiano in questo tipo di musica - ma si può dire che fra i primi anni Settanta e i primi anni Novanta si sono create le condizioni per consacrare quell’esperienza musicale e dare vita ad un genere ...

Roma - Salvini : ‘Krajewski paghi anche bollette degli italiani’. Il cardinale replica : ‘sono elemosiniere - mi occupo di poveri’ : “Sostenere l’irregolarità non è mai un buon segnale”. Matteo Salvini torna a criticare il cardinale Konrad Krajewski, l’elemosiniere di Papa Francesco che ha pagato le bollette e riportato l’elettricità in uno stabile occupato di via Santa Croce in Gerusalemme, a Roma. “Visto che ci sono tanti italiani ed anche immigrati regolari che, anche se con difficoltà, le bollette le pagano. Ognuno fa quello che vuole, io da ...

In Sri Lanka ci sono state le prime messe cattoliche dal giorno degli attentati : In Sri Lanka oggi ci sono state le prime messe cattoliche dal giorno degli attentati di Pasqua, in cui 359 persone erano morte in attentati contro chiese cattoliche e alberghi di lusso rivendicati dallo Stato Islamico. A Colombo, la capitale del

Clima - Tusk : i giovani sono più uniti degli stati membri : Anche se inserita tra le principali priorità dei prossimi anni, la protezione del Clima e in particolare la riduzione delle emissioni di anidride carbonica continuano a dividere i leader europei al summit di Sibiu. “I giovani sono più uniti degli stati membri”, ha sintetizzato il presidente del Consiglio Europeo Tusk, a chi gli chiedeva la posizione degli altri stati europei riguardo alla proposta di 8 stati, tra cui la Francia e i ...

Salute : lo studio - gli effetti dei social sulla vita degli adolescenti sono limitati : Gli effetti dei social media sulla vita degli adolescenti e sulla loro soddisfazione esistenziale sono limitati, probabilmente “minuscoli“, suggerisce uno studio condotto su 12.000 teenager del Regno Unito. A influire molto di più sono la famiglia, gli amici e la carriera scolastica, afferma il team di ricerca dell’Università di Oxford, secondo cui questa nuova indagine, pubblicata sulla rivista ‘Pnas’, è più ...

Ansia e depressione sono la piaga degli studenti italiani. La colpa è lo stress da competizione. : ... mettendo un freno alla cultura performativa che viene insegnata nelle scuole, per poi raggiungere i livelli più gravi nelle università e nel mondo del lavoro. Fra le maggiori criticità del sistema ...

Salone del Libro - Francesco Polacchi : "sono fascista". Ritirata degli editori di sinistra : Caos al Salone del Libro di Torino: ai compagni non va giù il fatto che sia presente Francesco Polacchi, editore di Altaforte, casa editrice vicina a Casapound. Già, perché Polacchi non sol sarà presente, ma ha anche detto: "Io sono fascista. E l’antifascismo è il vero male di questo Paese". E ancor

Adunata degli Alpini : Fontana "sono capaci di rappresentare al meglio i sentimenti degli Italiani" : "Si tratta di una straordinaria occasione " ha concluso " per far conoscere al mondo le bellissime montagne della Lombardia e della Valtellina con Bormio e Livigno in prima linea. Un territorio ...

Frankie hi-nrg mc : "Combatto la paura degli altri. Non sono alieni sbarcati sulla terra" : Cantautore rap, 50 anni a luglio: «La mia vocazione nasce a Torino, una "città aperta" alla creatività»

Manduria - interrogati sei degli 8 fermati per torture sul 66enne : “sono dispiaciuti” : Si sono dichiarati “dispiaciuti” per le loro condotte, si sono riconosciuti nei video acquisiti dagli inquirenti e hanno circostanziato il loro ruolo, alcuni degli otto giovani sottoposti a fermo dalla procura ordinaria e da quella per i Minorenni di Taranto nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Antonio Stano, il 66enne pensionato di Manduria deceduto il 23 aprile scorso dopo tre interventi chirurgici. Stano è stato vittima di ...

Bonus cultura - la denuncia degli editori : "Tagliati 100 milioni". Il governo : "I soldi ci sono" : ... rassicuriamo tutti: il Bonus cultura non sarà toccato, ai ragazzi nati nel 2000 non sarà tolto un solo euro', si legge in una nota congiunta il viceministro Economia e finanze Laura Castelli e il ...

Hanno lo stesso nome e si sono candidati Corsa degli omonimi a Grosotto e Vervio : Giuseppe Saligari potrebbe essere dal 26 maggio contemporaneamente il nuovo sindaco di Grosotto e di Vervio. Non si è verificata la fusione dei comuni che aveva visto i due comuni al pari di Lovero, ...

Violenza Viterbo - i legali degli imputati Chiricozzi e Lecci : “Non sono mostri - sono provati e sotto choc” : Stupro Viterbo, il racconto choc della vittima, i legali degli imputati: “Non sono mostri”, il GIP parla di scene tremende viste nei video dei loro smartphone «Scene raccapriccianti», immagini e foto che raccontano una Violenza di una «gravità inaudita» nei confronti di una donna incapace di difendersi e una «pervicacia» negli abusi che è indice … Continue reading Violenza Viterbo, i legali degli imputati Chiricozzi e Lecci: ...

Manduria - picchiato a morte dalla "Comitiva degli Orfanelli" - otto fermati : sei sono minori : La polizia ha fermato otto persone, tra cui sei minorenni, considerate responsabili del pestaggio di Antonio Cosimo Stano, il 65enne deceduto il 23 aprile dopo essere stato picchiato e seviziato da una baby gang a Manduria (Taranto).