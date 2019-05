Di Maio | «Nel decreto Sicurezza Bis

Luigi Di Maio - l'inquietante verità di Fabrizio Masia : il ruolo della magistratura nella rinascita M5s : Finito il tempo dei sondaggi, parlano i sondaggisti. Sul Fatto Quotidiano interviene Fabrizio Masia, che analizza il momento politico puntando i fari su Matteo Salvini. In premessa, il direttore di Emg Acqua sottolinea come "il mio istituto rileva un calo della Lega inferiore rispetto a quanto segna

5 murales Salvini-Di Maio : nell'ultimo il leader leghista picchia il pentastellato : Su uno dei ponti dei Navigli di Milano è stato raffigurato un murales che rappresenta il vicepremier Salvini mentre picchia il collega Di Maio con un manganello. L'autore di questa immagine è Cristina Donati Meyer, una street artist il cui stile è quello di rappresentare artisticamente fatti di cronaca con le immagini. La ragazza sulla propria opera si è così espressa: "È la rappresentazione figurativa e plastica delle tensioni della ...

Giuseppe Conte - il gioco sporco nel governo : "Così favorirà Di Maio per affossare Salvini". Retroscena-bomba : Obiettivo: blindare il governo. Come? Giuseppe Conte un'idea ce l'ha: picchiare duro la Lega per permettere al Movimento 5 Stelle di salire nei sondaggi e, spera il premier, alle elezioni europee del 26 maggio. D'altronde, le condizioni perché questo esecutivo resti in vita qualche altro mese (i 5 a

MotoGp – Jorge Lorenzo entra nel box Ducati : i frame dell’esilarante errore del Maiorchino [FOTO] : I frame dell’errore di Jorge Lorenzo a Jerez de la Frontera: il maiorchino entra nel box Ducati invece che in quello Honda Durante il weekend di gara di Jerez de la Frontera Jorge Lorenzo è stato protagonista di una simpatica gaffe: il maiorchino ha sbagliato infatti box, entrando in quello della Ducati, sua ex squadra, anzichè in quello Honda. Jorge Lorenzo ha poi ammesso di essersi confuso, ma solo dopo diversi giorni sui social ...

Nuovo scontro nella maggioranza - Salvini apre il fronte della droga. Di Maio : 'vedo la Lega un po' nervosa' : L'intenzione del vicepremier di chiudere i negozi di Cannabis Legale non piace ai 5 Stelle e si va verso una serie di controlli mensili più severi. Per il premier conte l'argomento non è in agenda

Cannabis - chiusi tre negozi nelle Marche. Salvini oggi la direttiva per eliminarli tutti. Di Maio 'Chiuda piazze di spaccio' : Roma . - Ieri il ministro dell'Interno l'aveva annunciato: 'Farò la guerra ai negozi di Cannabis light '. A distanza di meno di 24 ore Salvini annuncia la direttiva sulla chiusura dei negozi e nelle ...

Scontro continuo nel governo sul caso Siri. Di Maio : 'La Lega abbia il coraggio di cacciarlo'. Salvini : 'Tappatevi la bocca' : A 48 ore dal Consiglio dei ministri che potrebbe revocare l'incarico del sottosegretario leghista, indagato per corruzione, non si abbassano i toni nella maggioranza. Il vicepremier dei 5 Stelle ...

Quando Di Maio e Toninelli attaccavano Atlantia : Roma, 4 mag., AdnKronos, - Da "fuori i prenditori dallo Stato" alle accuse neppure tanto velate di evasione fiscale: è lunga la sequela di attacchi sferrata, subito dopo il crollo del Ponte Morandi a ...

Il sondaggio di Nando Pagnoncelli : continue liti nel governo - Matteo Salvini e Luigi Di Maio perdono consensi : Le troppe e continue liti nel governo stanno penalizzando i due vicepremier. Non solo Luigi Di Maio, ora anche Matteo Salvini. Seppure, a oggi, "un italiano su due esprime valutazioni positive per il governo (contro il 39% di giudizi negativi) e il 53% per il presidente del Consiglio (contro il 37%)

Alitalia - Toninelli : 'Intervento di Atlantia? Dossier separato da quello delle autostrade'. Di Maio : 'Manca solo 15%' : Dal canto suo il ministro dell'Economia Giovanni Tria , intervistato dal Foglio , dice che 'può essere anche corretto che lo stato metta dei fondi per sostenere una società nuova. Il punto è avere ...

Toninelli : "Colloqui con Atlantia" Ma i Benetton aspettano Di Maio : Atlantia sì, Atlantia no. "Ci sono molti colloqui importanti in corso e Atlantia è tra questi. Ma dire che abbiamo cambiato atteggiamento su Atlantia non sta né in cielo né in terra". Le parole del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli Segui su affaritaliani.it

Alitalia - Toninelli : “Intervento di Atlantia? Dossier separato da quello delle autostrade”. Di Maio : “Manca solo 15%” : La risposta dei commissari governativi di Alitalia alla richiesta di proroga avanzata da Fs non è ancora arrivata. Ed è buio fitto sul futuro dell’ex compagnia di bandiera: il vicepremier Luigi Di Maio giovedì sera ha sostenuto che non resta da trovare il 40% del capitale. “Assolutamente no. Si può arrivare anche al 15%, in questo momento, in base a quello che stiamo vedendo della torta”. Ma il ministro dello Sviluppo non ha ...

Il fulmine nel giorno in cui Di Maio attacca sulle province : 'Se la Lega le vuole cerchi altri alleati' : 'Sono uno spreco - scandisce il leader M5s - inutile ammalarsi di Amarcord per farle tornare'. Dal vicepremier un vero e proprio ultimatum all'alleato

Salario minimo - Di Maio : “È nel contratto di governo ma anche nei programmi di Lega e Pd. Perché non lo votano?” : “Il Salario minimo è nel contratto di governo, ma anche nei programmi elettorali di Lega e Pd. Quindi sia Lega che Pd devono spiegarmi Perché non votano il Salario il minimo”. Il giorno dopo la festa del Lavoro Luigi Di Maio torna a parlare di Salario minimo. E lo fa presentando il programma per le europee del Movimento 5 stelle. “Non credo che la Lega non voterà il Salario minimo, é nel contratto. C’è tanta gente che ...