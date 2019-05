MasterChef Italia | non ci sarà Bastianich | ecco i giudici della nona edizione

MasterChef Italia - Joe Bastianich lascia : giudici 'solo' Barbieri - Cannavacciuolo e Locatelli : Joe Bastianich non sarà più giudice di MasterChef Italia: la nona edizione, in onda tra dicembre 2019 e gennaio 2020, non avrà più il ristoratore italo-americano. L'annuncio è arrivato 'a sorpresa' da Giorgio Locatelli ospite di E poi c'è Cattelan, ma in fondo era nell'aria per due motivi: un po' perché si vocefera da tempo dell'ingresso di Bastianich tra le file dei giudici di X Factor, un po' perché ormai la sua carica a MCI si era ...

Celebrity MasterChef Italia - su TV8 la seconda edizione del vip cooking show : Al via da domenica 21 aprile alle 21.15 su TV8 la seconda edizione di Celebrity MasterChef –prodotto da Endemol Shine Italy per Sky - che porterà ancora una volta tra i fornelli, a contendersi il titolo di Celebrity MasterChef, 12 personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo, del giornalismo e non solo, tutti uniti dalla passione per la cucina e scelti dopo numerosi...

MasterChef Italia 9 - Giorgio Locatelli fa il bis sarà giudice anche nel 2020 : Masterchef Italia 2020 Giorgio Locatelli confermato giudice La conferma era nell’aria, ma ora arriva con un video de La Repubblica: Giorgio Locatelli sarà ancora giudice nella nona edizione di Masterchef Italia attesa nel 2020. Se Joe Bastianich si prepara a dividersi tra Masterchef e X Factor (qui l’indiscrezione), Locatelli è concentrato in vista della prossima edizione e intanto si gode il successo anche Italiano dopo la fama del ...

MasterChef Italia 8 - vince Valeria Raciti : Valeria Raciti, trentunenne di Aci Sant’Antonio è la vincitrice dell'ottava edizione di Masterchef Italia grazie ad un menu davvero gustoso e spettacolare

