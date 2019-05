Android 10 Q | ecco le 7 novità principali in arrivo

Vodafone Happy Black : ecco gli smartphone Android acquistabili con il 10% di sconto : Tra i vantaggi di Vodafone Happy Black c'è la possibilità di ottenere uno sconto del 10% per l'acquisto di uno smartphone. Vediamo insieme quali! L'articolo Vodafone Happy Black: ecco gli smartphone Android acquistabili con il 10% di sconto proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp dirà addio a vecchie versioni di Android dal prossimo anno : ecco gli smartphone che non funzioneranno più : WhatsApp ha annunciato la fine del supporto ufficiale a Windows Phone e alle versioni più vecchie dei sistemi operativi Android e iOS. L'articolo WhatsApp dirà addio a vecchie versioni di Android dal prossimo anno: ecco gli smartphone che non funzioneranno più proviene da TuttoAndroid.

Ecco gli smartphone Samsung che dovrebbero ricevere Android Q : Vale la pena fare un piccolo riassunto per quel che riguarda i Galaxy di Samsung basandoci sulle politiche di aggiornamento del produttore di Seul L'articolo Ecco gli smartphone Samsung che dovrebbero ricevere Android Q proviene da TuttoAndroid.

Ecco tutte le novità della Beta 3 di Android Q - in prova su Google Pixel 3 XL : Android Q Beta 3 è stata rilasciata per gli smartphone Google Pixel e per alcuni dispositivi di altri produttori: scopriamo in video tutte le novità più interessanti della nuova release! L'articolo Ecco tutte le novità della Beta 3 di Android Q, in prova su Google Pixel 3 XL proviene da TuttoAndroid.

Google I/O 2019 : ecco le novità per Android TV : Nella notte Google ha tenuto l'annuale evento dedicato agli sviluppatori in cui ha parlato di tutte le novità legate al mondo Android ad eccezione di Android TV . La piattaforma per le televisioni smart sembrava infatti senza novità in questo 2019. Tuttavia, c'è stato un keynote poche ore fa con alcune interessanti ...

Android Auto - Ecco cosa cambierà con il prossimo aggiornamento - VIDEO : Nellannuale incontro con gli sviluppatori, Google ha annunciato novità anche per Android Auto. A partire dallestate prossima verranno introdotti aggiornamenti che consentiranno di sfruttare meglio lassistente vocale per la guida. Sulle Auto con protocolli di connettività compatibili sarà possibile anche attivare alcune funzioni da remoto con le paroline magiche Hey Google. Oltretutto, il software per lAuto di Mountain View avrà una grafica ...

Ecco tutti i link per scaricare Android Q Beta 3 sugli smartphone non Pixel : La Beta 3 di Android Q è disponibile anche per sedici dispositivi non Pixel: Ecco tutti i link e le istruzioni per scaricarli e installarli. L'articolo Ecco tutti i link per scaricare Android Q Beta 3 sugli smartphone non Pixel proviene da TuttoAndroid.

Android Q beta è pronto al download per OnePlus 6T - 6 - Xiaomi Mi 9 e Mi MIX 3 5G : ecco ciò che c’è da sapere : OnePlus e Xiaomi hanno rilasciato le beta di Android Q per i loro top di gamma: ecco i dettagli per OnePlus 6T, OnePlus 6, Xiaomi Mi 9 e Xiaomi Mi MIX 3 5G L'articolo Android Q beta è pronto al download per OnePlus 6T, 6, Xiaomi Mi 9 e Mi MIX 3 5G: ecco ciò che c’è da sapere proviene da TuttoAndroid.

Android Q Beta 3 disponibile per 15 smartphone non Pixel : ecco i modelli supportati : Android Q è stato uno dei grandi protagonisti della conferenza d'apertura del Google I/O e questo non può che farci piacere perché ci permette di avere nuove informazioni sul suo conto. L'articolo Android Q Beta 3 disponibile per 15 smartphone non Pixel: ecco i modelli supportati proviene da TuttoAndroid.

Google rilancia Android Q - versione 10 : ecco Dark Theme - nuova barra di navigazione e molto altro : Quale occasione migliore per Google di I/O 2019 per parlare di Android 10 e scoprire un po' le carte per far venire l'acquolina in bocca agli appassionati? L'articolo Google rilancia Android Q, versione 10: ecco Dark Theme, nuova barra di navigazione e molto altro proviene da TuttoAndroid.

Ecco una carrellata di offerte su smartphone Android : Huawei P20 - HONOR View20 - ASUS ZenFone 5Z - Samsung Galaxy S10e e altri : Oggi sono in offerta -, HONOR View20, ASUS ZenFone 5Z, Samsung Galaxy S10e e Galaxy Note 9. Siete pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Ecco una carrellata di offerte su smartphone Android: Huawei P20, HONOR View20, ASUS ZenFone 5Z, Samsung Galaxy S10e e altri proviene da TuttoAndroid.

Android Q? Ecco quali smartphone riceveranno l’aggiornamento : quali smartphone Android saranno aggiornati ad Android Q? Ecco la lista dei dispositivi Samsung, Huawei, Xiaomi, Google, HONOR, OnePlus, LG, Nokia, Motorola-Lenovo, HTC, Sony, ASUS, BQ, Essential, BlackBerry, General Mobile e Alcatel che vedranno la nuova major release secondo noi. L'articolo Android Q? Ecco quali smartphone riceveranno l’aggiornamento proviene da TuttoAndroid.

Finalmente uno smartphone Android Go con 2 GB di RAM : ecco Wiko Y80 : Wiko Y80 sarà il primo smartphone Android Go con 2 GB di RAM: a soli 99 euro e grazie alla sua capiente batteria potrebbe risultare un discreto telefono secondario. L'articolo Finalmente uno smartphone Android Go con 2 GB di RAM: ecco Wiko Y80 proviene da TuttoAndroid.

Ecco una lista dei moduli compatibili con Ed Xposed Framework per Android Pie : Ed Xposed Framework è ancora in fase di sviluppo: la nuova lista lista dei moduli compatibili è quindi un'ottima idea per capire quali poter utilizzare al momento, in attesa che tutti divengano stabili. L'articolo Ecco una lista dei moduli compatibili con Ed Xposed Framework per Android Pie proviene da TuttoAndroid.