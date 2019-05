Quota 100 | cosa succede se un reddito è considerato incumulabile

leggioggi

(Di giovedì 9 maggio 2019) Le nuove disposizioni in materia di pensionamento, introdotte dal Decretone Pensioni edi cittadinanza, prevedono all’art. 14 – in via sperimentale per il triennio 2019-2021 – la possibilità di andare in pensione in deroga agli ordinari requisiti previsti per la pensione di vecchiaia o anticipata: stiamo parlando, naturalmente, della pensione “100” che, come noto, consente di pensionarsi maturando un’età anagrafica minima di 62 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni. Molte sono le domande pervenute negli ultimi mesi all’Inps: in base all’ultima nota ufficiale dell’Istituto Previdenziale sono circa 128.229 le richieste arrivate al 6 maggio 2019. A richiederlo sono stati soprattutto i lavoratori dipendenti (46.314), seguiti dai dipendenti pubblici (42.192); la fascia d’età da cui sono arrivate le maggiori richieste è quella compresa tra i 63 e i ...

