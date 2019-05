Polignano a Mare Domenica raduno di moto e auto d’epoca

Arriva Benigni a Polignano a Mare per il Pinocchio di Garrone : sei settimane di riprese in Puglia : Matteo Garrone torna a girare in Puglia . E la fiaba questa volta è regina nazionale: Pinocchio. Le riprese sono cominciate l'altro giorno nella tenuta La Fratta a Sinalunga, nel Senese. Qui è stato ...