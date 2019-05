Cina | solida base di mantenimento della stabilità generale della dimensione della riserva

Sale il Pil nel primo trimestre : +0 - 2% Disoccupati giù - Tria : economia solida C’entra (anche) la Cina : la videoanalisi : Su base annua aumento dello 0,1%. L’Istat: recupero è ancora moderato, persiste la fase di ristagno dell’economia. Il Pil italiano è ancora del 5% inferiore ai livelli pre-crisi

Manzella-Ognibene : solidarietà e viCinanza a ‘Pecora Elettrica’ : Roma – “Piena solidarieta’ alla Pecora Elettrica”. Questo il messaggio lanciato da Gian Paolo Manzella (assessore Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Start-Up, Lazio Creativo e Innovazione) e Daniele Ognibene (capogruppo LeU al Consiglio regionale del Lazio) che questa mattina hanno fatto visita alla caffetteria-libreria antifascista di Centocelle, a Roma. Uno spazio aperto alla creativita’ e alla cultura- ...

In occasione Venerdì Santo detenuti Isola Solidale cuCinano per senzatetto : Roma – A Roma domani, 19 aprile, in occasione del Venerdi’ Santo, alle ore 21, in via della Conciliazione, i detenuti dell’Isola Solidale insieme ai volontari dell’Opera Divin Redentore distribuiranno i pasti alle numerose persone senza fissa dimora che vivono nelle vicinanze della basilica di San Pietro. L’Isola Solidale e’ una struttura che da oltre 50 anni accoglie detenuti. Saranno serviti 40 pasti che ...

Volkswagen punta a consolidare il proprio business in Cina : In un contesto di mercato ancora debole, Volkswagen continua a puntare sulla Cina, territorio in cui è presente da oltre trenta anni e che rappresenta circa il 40% delle consegne globali del gruppo. ...

Cina - Nato e Venezuela : Usa in pressing su Roma Di Maio : alleanza solida : Poi, nel giorno degli allarmi lanciati dalla direttrice dell'Fmi Lagarde e da S&P, ha toccato l'economia. Ha sottolineato che le esportazioni italiane sono aumentate soprattutto verso gli Usa, e ciò ...

Italia-Cina : presidente cinese Xi - "relazione ha solida base politica" : Roma, 22 mar 12:56 -, Agenzia Nova, - Il presidente della Cina, Xi Jinping, con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rivolto un saluto a una platea di politici..., Gar,

Cina - Xi Jinping al Quirinale da Mattarella Ft : “Visita è sfida a solidarietà europea” : Xi Jinping è arrivato al Quirinale dove è in programma l’incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Poi, insieme, riceveranno i rappresentanti del Business Forum, del Forum culturale e del Forum sulla cooperazione nei Paesi terzi. La macchina di Xi è stata scortata all’interno del palazzo del Quirinale dai corazzieri a cavallo. Xi, accompagnato dalla moglie, elegantissima in abito verde pistacchio, dopo una stretta di mano ...

Sergio Mattarella : 'solida base del partenariato strategico tra Italia e Cina' : L'Italia vede, da tempo, nella Cina non solo un proprio partner economico di primissimo piano, ma anche un motore dell'economia e del commercio mondiale". Mattarella ha rilevato che dall'energia, ...