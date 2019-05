Il selfie-beffa con Salvini: “Non eravamo terroni di m…?”. Lui replica: “Cancella il video” (Di lunedì 6 maggio 2019) Una giovane, a Salerno, si è avvicinata a Salvini per un video-selfie e rivolgendosi al ministro dell'Interno ha detto: "Non eravamo terroni di m...?". Il leader della Lega non ha gradito la beffa e ha chiesto, con tono perentorio, di cancellare subito quel video. Alcuni agenti, quindi, hanno preso il telefono della ragazza che è poi comunque riuscita a pubblicare il video su Facebook.



