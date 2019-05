Il corridore della settimana | Primoz Roglic getta la maschera e punta dritto al Giro

Tour de Romandie – A Tratnik la cronometro individuale : il corridore della Bahrain beffa Roglic nel prologo : Tratnik vince la prima tappa del Tour de Romandie: Roglic e Bohli battuti per un soffio nella cronometro individuale di Neuchatel E’ Tratnik il vincitore del prologo del Tour de Romandie: il corridore sloveno della Bahrain Merida si è aggiudicatola prima tappa dell’edizione 2019, lasciandosi alle spalle Roglic e Bohli, chiudendo i suoi 3.9 km di Neuchâtel in 5:06, battendo per un soffio i suoi rivali. Quarto tempo per Tony ...