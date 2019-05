Moto2 | Baldassarri torna a vincere e vola nel mondiale! Secondo Navarro

Moto2 - GP Spagna 2019. Lorenzo Baldassarri : “Bellissima vittoria - il weekend era partito male ma poi…” : Lorenzo Baldassarri ha vinto il GP Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale Moto2. Il pilota italiano si è imposto a Jerez, ha infilato il terzo successo stagionale su quattro gare disputate e ha allungato in testa alla classifica generale: il marchigiano ora cerca la fuga verso il titolo iridato, il cammino è appena incominciato ma i segnali arrivati in questi primi due mesi di gare sono stati estremamente confortanti. Lorenzo Baldassarri ha ...

Moto2 Spagna - Baldassarri trionfa e allunga in classifica : Lorenzo Baldassarri vince il GP di Spagna e centra il terzo successo stagionale in Moto2, riscattando la caduta di Austin e piazzando un allungo importante in vetta al mondiale . Il marchigiano ha ...

Classifica Moto2 Mondiale 2019 : graduatoria - punti e distacchi. Lorenzo Baldassarri allunga a +17 su Thomas Luthi! : Di seguito la Classifica del Mondiale Moto2 dopo quattro prove. Classifica GENERALE Mondiale Moto2 2019 1 Lorenzo Baldassarri Kalex ITA 75 2 Thomas LUTHI Kalex SWI 58 3 Marcel SCHROTTER Kalex GER 48 4 Jorge NAVARRO Speed Up SPA 44 5 Remy GARDNER Kalex AUS 38 6 Alex MARQUEZ Kalex SPA 36 7 Luca MARINI Kalex ITA 35 8 Augusto FERNANDEZ Kalex SPA 27 9 Enea BASTIANINI Kalex ITA 26 10 Brad BINDER KTM RSA 25 11 Iker LECUONA KTM SPA 19 12 Sam LOWES Kalex ...

Moto2 - GP Spagna 2019 : risultato e classifica. Lorenzo Baldassarri vince ancora e allunga nel Mondiale! Marini 8° - Bulega 9° : Lorenzo Baldassarri trionfa anche a Jerez de la Frontera e va in fuga nel Mondiale di Moto2 grazie al terzo successo stagionale su quattro gare disputate. Il marchigiano del Team Flexbox HP 40 ha bissato la vittoria della passata edizione con una condotta di gara esemplare, rimediando ad un inizio di fine settimana travagliato con grande carattere e consapevolezza nei propri mezzi. Il nostro portacolori ha regolato di 0.359 lo spagnolo Jorge ...

Moto2 – Baldassarri trionfa a Jerez - battuti Navarro e Fernandez : tris stagionale per il pilota italiano : Il pilota del Pons Racing vince davanti a Navarro e Fernandez, centrando il terzo successo in quattro gare Terza vittoria su quattro gare per Lorenzo Baldassarri, il pilota italiano riscatta la battuta a vuota di Austin e torna sul gradino più alto del podio nel Gp di Jerez. Un successo voluto e meritato per il rider del Pons Racing, che precede sul traguardo gli spagnoli Navarro e Fernandez. Quarta posizione invece per Luthi, abile a ...

Moto2 - GP Spagna : pole per Jorge Navarro. Bulega e Baldassarri in seconda fila : C'è Navarro in pole position. Con la Speed Up e contro l'esercito delle Kalex che monopolizzano gran parte della griglia in Moto2. La seconda soddisfazione giornaliera di Luca Boscoscuro, patron del ...

Moto2 - risultato qualifiche GP Spagna 2019 : Jorge Navarro è in pole position - Bulega 5° davanti a Baldassarri : Lo spagnolo Jorge Navarro si conferma in stato di grazia dopo il sorprendente podio di Austin e conquista la prima pole position della carriera in Moto2 nel Gran Premio di Spagna 2019, quarta tappa stagionale del Motomondiale. Il portacolori della Speed Up ha firmato il record della pista di Jerez de la Frontera con un notevole 1’41″182 ottenuto nelle prime battute del Q2, rifilando 91 millesimi al connazionale iberico Alex Marquez ( ...

Moto2 - GP Spagna : Navarro conquista le Libere - giornata no per Baldassarri : Un campanello d'allarme. La prima giornata di prove di Baldassarri è andata tutta storta. Fermo per gran parte del primo turno, causa problemi elettronici, ripetuti,, il romagnolo è anche caduto in ...

Moto2 Americhe : vince Luthi - Baldassarri k.o. : Thomas Luthi vince il GP delle Americhe e torna sul gradino più alto del podio della Moto2. Il pilota svizzero ha trionfato in solitaria davanti al compagno di team Schroetter e a Navarro , in una ...

Moto2 - GP USA 2019 : risultato e classifica. Vince Tom Luthi - Mattia Pasini 4° - Lorenzo Baldassarri cade : E’ di Thomas Luthi la vittoria del GP degli USA, terza prova del Mondiale 2019 di Moto2. Sul tracciato di Austin lo svizzero del Team Dynavolt Intact GP si è imposto in solitaria, precedendo il compagno di squadra Marcel Schrötter (+2″532) e lo spagnolo Jorge Navarro (+3″836) su una sorprendente Speed Up. Degni di menzione Mattia Pasini e Luca Marini. Il romagnolo, rientrano nel Circus per sostituire l’infortunato ...

Moto2 - GP Usa 2019 : risultato qualifiche. Marcel Schrötter conquista la pole - Lorenzo Baldassarri solo 15° : E’ del tedesco Marcel Schrötter la pole position del GP degli Stati Uniti, terza prova del Mondiale 2019 di Moto2. Sul tracciato di Austin il centauro tedesco del Dynavolt Intact GP ha siglato il best time di 2’10″785, sciorinando nel Q2 una prestazione degna di nota. Una giornata, giusto ricordarlo, caratterizzata dalle condizioni climatiche molto difficili, che ha costretto l’organizzazione a rimandare più volte le ...

Moto2 - GP Usa 2019 : risultato prove libere 2. Schrotter fa il vuoto - risale Lorenzo Baldassarri : Il tedesco Marcel Schroetter si conferma a proprio agio sul circuito di Austin e, dopo aver dominato le FP1, si conferma anche nel corso della seconda sessione di prove libere 2 della classe Moto2 nel GP delle Americhe 2019. L’esperto centauro della Kalex Dynavolt ha primeggiato con il crono di 2’09″982, rifilando ben mezzo secondo al compagno di squadra Thomas Luthi: l’elvetico, fermatosi a 0.508 dalla vetta, ha comunque ...