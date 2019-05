Luigi Di Maio | il sondaggio Swg in mano a Salvini che lo inchioda | Il 58% e il

La gola profonda della Lega a Libero : 'Siri si dimetterà ma Luigi Di Maio e il M5s la pagheranno cara' : Dalla politica estera a quella economica. Siamo bloccati su tutto'. Ragionamenti che si sentono fare da mesi. La novità è che finora Salvini frenava. 'State buoni, calma', diceva ai suoi. Ora non più.

La gola profonda della Lega a Libero : "Siri si dimetterà ma Luigi Di Maio e il M5s la pagheranno cara" : «Siri si dimetterà. Perché non possiamo, a poche settimane dalle Europee, rimanere impiccati a questa vicenda. Dopo di che, la pagheranno cara». E il "come" è già scritto: «Dopo le Europee o si fa un sostanzioso rimpasto o si va al voto. Noi siamo pronti». A dirlo a Libero è un esponente del governo

Il sondaggio di Nando Pagnoncelli : continue liti nel governo - Matteo Salvini e Luigi Di Maio perdono consensi : Le troppe e continue liti nel governo stanno penalizzando i due vicepremier. Non solo Luigi Di Maio, ora anche Matteo Salvini. Seppure, a oggi, "un italiano su due esprime valutazioni positive per il governo (contro il 39% di giudizi negativi) e il 53% per il presidente del Consiglio (contro il 37%)

Luigi Di Maio e l'effetto Di Battista sul M5s : 'Tanti grillini l'hanno chiamato'. Bomba in faccia sul capetto : Ma a volte le storie, in politica, si scrivono da sole e indipendentemente dalle volontà dei singoli. E il dualismo inevitabile con Di Maio è sul tavolo: 'Il tema si porrà - conclude sibillino il ...

Luigi Di Maio - due sondaggi riservati : vergogna senza precedenti contro la Lega. Salvini - ora è chiaro? : Due sondaggi riservati in mano a Luigi Di Maio. Con quei dati, è il sospetto, avrebbe convinto il premier Giuseppe Conte ad accelerare sul siluramento del sottosegretario leghista Armando Siri. La prima rilevazione, scrive il Messaggero, riguarda proprio Siri, indagato per corruzione: "Il 65% degli

Caso Siri - Luigi Di Maio : “Lega vuole crisi governo per poltrona o per indagato per corruzione?” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, lancia un nuovo avvertimento al suo alleato leghista sul Caso Siri, il sottosegretario indagato per corruzione: "Oggi non su uno, ma su quasi ogni giornale c’è scritto che la Lega vuole staccare la spina al governo e ha pianificato di far saltare tutto dopo il voto. E tutto questo per cosa? Per una poltrona? Per non mollare un loro indagato per corruzione?".Continua a leggere

Accordi&Disaccordi (Nove) - Di Battista : “Mi ha indignato il trattamento riservato a Luigi Di Maio a Otto e mezzo” : “Vedere Luigi Di Maio a Otto e mezzo ieri sera mi ha indignato”. Alessandro Di Battista non ha gradito il trattamento riservato a suo parere al capo politico del M5S nel programma di La7 condOtto da Lilli Gruber. “Mi ha indignato il comportamento di Marco Damilano (direttore de L’Espresso, ndr) che lo trattava con sufficienza – spiega l’ex deputato M5S durante la registrazione di “Accordi&Disaccordi” condOtto da ...

Luigi Di Maio - situazione incontrollabile : "Il M5s ha la maggioranza - andiamo alla conta con Salvini" : In poche ore, Luigi Di Maio è passato dal "spero che non si voti" a "i 5 Stelle in consiglio dei ministri hanno la maggioranza assoluta". Che è un po' come mettere la pistola carica sul tavolo prima di iniziare una civile trattativa politica. La Lega tira dritto: "Armando Siri non si dimette". E all

Luigi Di Maio : “Tasse stipendi giù e un miliardo alle famiglie” : Luigi Di Maio: “Tasse stipendi giù e un miliardo alle famiglie” Meno tasse, stipendi più alti e nuove forme di sostegno alle famiglie. In un lungo post su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio tira le somme di alcuni dei provvedimenti varati dall’esecutivo e annuncia nuovi ...

Luigi Di Maio mette la parola fine al caso Siri : “Parentesi chiusa - ora guardiamo avanti” : Il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, è tornato a parlare del caso che ha coinvolto Armando Siri, sottosegretario leghista indagato per corruzione. Se non dovessero arrivare le dimissioni chieste dal presidente Conte "si andrà al voto e conti alla mano il Movimento 5 Stelle ha la maggioranza assoluta in Consiglio dei ministri".Continua a leggere

Luigi Di Maio e la triste scoperta sulle promesse elettorali : Ogni settimana in esclusiva per l'Espresso la striscia sull'attualità dalla matita di Marco D'Ambrosio

Luigi Di Maio - retroscena : altro che "pace con Salvini". "I cittadini devono capire che..." - sputa sulla Lega : "Superato il caso Siri vediamoci, parliamoci e lavoriamo il più possibile nell'interesse degli italiani". Luigi Di Maio a Otto e mezzo non vuole cantare vittoria per il siluramento dell'uomo di Matteo Salvini, ma lontano dalle telecamere non manca di sottolineare nelle ore caldissime dell'accelerazi

Caso Siri : cosa ne pensa Luigi di Maio - l'intervista a Sky Tg24 - : Intervistato da Maria Latella, il leader M5s dice la sua sul Caso del sottosegretario della Lega indagato per corruzione. E sulla tenuta del governo dice: "Farlo cadere sarebbe azzardato"

Luigi Di Maio e i 5 Stelle - il retroscena : vogliono la crisi. 'Magari Salvini lo facesse - così...'. La follia : Sono gli stessi grillini ad ammettere, lontano da microfoni, come la partita sulle dimissioni di Armando Siri e la scelta del premier Giuseppe Conte di cacciarlo di fatto sia stata tutta politica e con un unico obiettivo: portare Matteo Salvini a chiedere la crisi di governo. Altro che 'ideali' e 'giustizia', insomma. In ballo c'è la campagna elettorale per le elezioni europee. Nel ...