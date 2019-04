Omicidio Vannini | la famiglia Ciontoli ricorre in Cassazione

Omicidio Vannini - ricorsi in Cassazione per chiedere lo sconto della pena : L'avvocato della famiglia Ciontoli ha presentato due ricorsi per ridurre le pene pronunciate in appello al processo per la...

Omicidio Vannini - Ciontoli in Cassazione : 'Ridurre la pena' : Roma, 30 apr., askanews, - Un ricorso in Cassazione per chiedere di ridurre la pena riformulando il capo d'accusa. È quanto ha deciso la famiglia Ciontoli, assistita dall'avvocato Pietro Messina, dopo ...

Omicidio Vannini - Antonio Ciontoli ricorre in Cassazione per chiedere esclusione aggravante colpa cosciente : Il processo per l’Omicidio di Marco Vannini, che nei giorni scorsi ha continuato a far discutere, approda in Cassazione. La difesa dei Ciontoli ha presentato ricorso alla Suprema corte. Il taglio netto della pena in primo grado, da 14 a 5 anni, non è bastato ad Antonio Ciontoli, sottufficiale della Marina accusato dell’Omicidio del ventenne. Con lui a fare ricorso anche la moglie, Maria Pezzillo, e i figli Antonio e Martina, che hanno ...

Omicidio Vannini - Ciontoli ricorrono : 18.35 La famiglia Ciontoli ricorre in Cassazione dopo la condanna in appello per l'Omicidio del 19enne Marco Vannini. Il capofamiglia Antonio Ciontoli, condannato in primo grado a 14 anni per Omicidio volontario, in appello si è visto ridurre la condanna a 5 anni per Omicidio colposo. La moglie Maria Pezzillo e i figli Federico e Martina, fidanzata della vittima, sono stati tutti condannati e 3 anni. La difesa punta a esclusione ...

Omicidio Vannini - Ciontoli in Cassazione : "Ridurre la pena" : Roma, 30 apr., askanews, - Un ricorso in Cassazione per chiedere di ridurre la pena riformulando il capo d'accusa. È quanto ha deciso la famiglia Ciontoli, assistita dall'avvocato Pietro Messina, dopo ...

La famiglia Ciontoli ricorre in Cassazione : troppo dure le condanne per l'Omicidio di Marco Vannini : La famiglia Ciontoli ha annunciato il ricorso in Cassazione per le condanne in appello per l'omicidio di Marco Vannini. Nel secondo grado di giudizio il padre Antonio Ciontoli è stato condannato a 5 anni per omicidio colposo, mentre la moglie Maria Pezzillo e i figli, Federico e Martina, condannati tutti e tre a tre anni. Soprattutto la condanna a 5 anni di Antonio Ciontoli aveva sollevato molte polemiche: in primo grado era stato ...

Un giorno in Pretura - bufera dopo la puntata sull'Omicidio Vannini : 'Hanno difeso i Ciontoli' : bufera su Un giorno in Pretura: la puntata di ieri sull'omicidio di ha infiammato la polemica sul web perchè la conduttrice, Roberta Petrelluzzi, si sarebbe 'schierata' troppo a favore della famiglia ...

Omicidio Vannini - polemica social su «Un giorno in Pretura» e sulle parole della conduttrice Roberta Petrelluzzi : Domenica la messa in onda della puntata, preceduta da un post in cui la conduttrice esprimeva vicinanza a Martina Ciontoli. In Rete critiche e polemiche

Un giorno in Pretura - bufera dopo la puntata sull'Omicidio Vannini : 'Hanno difeso i Ciontoli' : bufera su Un giorno in Pretura: la puntata di ieri sull'omicidio di ha infiammato la polemica sul web perchè la conduttrice, Roberta Petrelluzzi, si sarebbe 'schierata' troppo a favore della famiglia ...

Chi l'ha visto? : Stasera nuove rivelazioni sull'Omicidio di Marco Vannini : Si torna a parlare dell' omicidio Marco Vannini in questa nuova puntata del programma di casi irrisolti di Federica Sciarelli.

Omicidio Vannini : messaggio di Martina al ragazzo. Cosa è successo : Omicidio Vannini: messaggio di Martina al ragazzo. Cosa è successo Su Italia 1, questa sera 24 aprile, andrà in onda lo Speciale Le Iene dedicato all’Omicidio del giovane Marco Vannini. Il ventenne, originario di Ladispoli, secondo la ricostruzione dei fatti ha perso la vita dopo essere stato ferito a morte da un colpo di pistola accidentale mentre si trovava a cena a casa della sua fidanzata. L’uomo, Antonio Ciontoli, è stato ...

Speciale Le Iene – Omicidio Vannini : anticipazioni inchiesta stasera in tv : Speciale Le Iene – Omicidio Vannini: anticipazioni inchiesta stasera in tv stasera 24 aprile 2019 alle 21.25 su Italia 1 andrà in onda lo Speciale Le Iene sull’Omicidio Vannini. Il programma Mediaset, dopo l’inchiesta sul suicidio di David Rossi e la strage di Erba, questo mercoledì dedicherà la puntata al caso di Marco, morto a soli 20 anni a causa di un colpo di pistola. Vannini si trovava a casa della fidanzata ...

Omicidio Marco Vannini - le motivazioni : “Ciontoli sparò ‘colposamente’ ed evitò attivazione immediata dei soccorsi” : “Antonio Ciontoli esplose colposamente un colpo di pistola che attinse Marco Vannini”. Così i giudici della prima Corte d’assise d’appello di Roma motivando la sentenza con la quale hanno condannato a cinque anni di reclusione l’imputato per avere causato la morte di Marco Vannini, morto il 18 maggio 2015 a Ladispoli, vicino a Roma. I giudici osservano che “Ciontoli ha consapevolmente e reiteratamente evitato ...

Omicidio Marco Vannini - le motivazioni alla sentenza di condanna di Antonio Ciontoli : “Antonio Ciontoli esplose colposamente un colpo di pistola che attinse Marco Vannini”. Così i giudici della prima Corte d’assise d’appello di Roma motivando la sentenza con la quale hanno condannato a cinque anni di reclusione Antonio Ciontoli per avere causato la morte di Marco Vannini, morto il 18 maggio 2015 a Ladispoli, vicino a Roma. I giudici osservano che “Ciontoli ha consapevolmente e reiteratamente evitato ...