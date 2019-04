Affitti brevi | Airbnb verso l’esonero dal pagamento della cedolare secca

ilsole24ore

(Di martedì 30 aprile 2019)Ireland (la “casa madre” per l’Europa) offre servizi «immateriali» e non è quindi assoggettabile alla disciplina sugli agenti immobiliari contenuta nella legge Hoguet che regola questa attività in Francia. Le conclusioni dell’avvocato generaleCorte di Giustizia Ue, se verranno confermate dalla sentenza, fanno ben sperare su un punto a favore diItalia, da anni impegnata per dimostrare che non è tenuta a effettuare la ritenuta del 21% suglituristici a nome degli host...

