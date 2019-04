Neve sulle Dolomiti, allerta valanghe

Agenzia_Ansa : #Maltempo: torna la #neve sulle #Alpi, il paesaggio è invernale LE FOTO #ANSA - Corriere : Neve a Cortina e sulle Dolomiti, traffico in tilt - Corriere : Neve sulle Dolomiti il 28 aprile, Canazei tutta imbiancata il 28 aprile -

Nevicata di primaverache ha beffato gli appassionati visto che le piste sono chiuse. Nel fine settimana sono caduti 80 cm ai Prati di Croda Rossa, 40 a Sesto e 35 a San Candido. Cime imbiancate anche in Veneto con 60 cm a Cortina d'Ampezzo. Riaperti i Passi del Sella e Valparola, mentre restano chiusi il Passo Gardena, lo Stelvio, Passo Rombo e Passo Penne. Il Soccorso alpino ha lanciato l'allarmesu tutto l'arco alpino.anche in Abruzzo, in provincia di Chieti e dell'Aquila.(Di lunedì 29 aprile 2019)